Sao Việt 26/3: Linh Ngọc Đàm xác nhận đường ai nấy đi với bạn trai, Trấn Thành báo tin vui giữa đêm

Linh Ngọc Đàm xác nhận chia tay với bạn trai thiếu gia

Mới đây, cư dân mạng đã không khỏi tiếc nuối trước thông tin Linh Ngọc Đàm và bạn trai đã chính thức đường ai nấy đi sau hơn 1 năm hẹn hò. Cụ thể, Hoài Nam - Người yêu của nữ streamer đình đám đã viết dòng trạng thái buồn trên trang cá nhân tâm sự về chuyện chia tay.

Linh Ngọc Đàm chia tay bạn trai thiếu gia

'Em họ' Hiền Hồ tiết lộ bí mật 50.000 USD vào ngày 27/3 khiến dân mạng phản ứng trái ngược

Mới đây, một chàng trai được cho là em họ của Hiền Hồ tiếp tục khiến dân mạng hoang mang khi đăng tải dòng trạng thái mập mờ, ẩn ý một điều gì đó sắp xảy ra. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, người này chia sẻ bài viết có nội dung "50.000 USD" cùng hai từ "not over" (tạm dịch: chưa kết thúc). Dưới phần bình luận anh chàng còn viết: "Coming soon 27/3/2022".

Điều gì sẽ xảy ra vào ngày 27/3?





Trấn Thành báo tin vui giữa đêm, gửi lời cảm ơn cơ quan chức năng vì sự hỗ trợ kịp thời lúc khó khăn

Mới đây nhất, một ai đó đã ‘ác miệng’ bịa đặt ra câu chuyện Trấn Thành đã qua đời vì mắc COVID-19. Trước thông tin tiêu cực, thiếu chính xác này, Sở TT&TT Cà Mau đã nhanh chóng điều tra đồng thời đưa ra yêu cầu xử phạt người đã thực hiện hành vi kém văn minh trên. Để rồi vào đêm ngày 25/03, đích thân Trấn Thành đã chia sẻ lại bài báo viết về vụ việc và đính kèm dòng trạng thái tương đối dài.

Trấn Thành là nam nghệ sĩ tài năng nhưng cũng lắm lùm xùm của showbiz Việt





Thuỷ Tiên đang làm gì mà không ‘mở tiệc ăn mừng’ giữa lúc bà Phương Hằng bị bắt như hội nghệ sĩ?

Trái với nhiều nghệ sĩ, vợ chồng Công Vinh lại chọn im lặng, không có bất cứ phát ngôn nào trên mạng xã hội về ồn ào này. Có lẽ cặp sao đang có mặt tại Nepal để “tu tập”, dành những tháng ngày hướng về Phật pháp, tìm bình yên trong tâm hồn nên không muốn trực tiếp tham gia về vụ sự việc này.







