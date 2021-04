Vừa công khai người yêu được 1 ngày, Lý Nhã Kỳ đã tuyên bố chia tay và trở về cuộc sống độc thân

Đúng ngày 1/ 4, Lý Nhã Kỳ bất ngờ đăng tải hình ảnh tình tứ cùng với một người đàn ông giấu mặt, kèm theo dòng trạng thái khiến dân tình bán tín bán nghi: “Canh đúng 1/4 post vậy nè. Ai tin thì tin mà không tin thì thôi nha. Thử làm lớn chuyện 1 lần nè. Chúc mọi người có 1 ngày cá tháng 4 vui vẻ nha”.

Ảnh Lý Nhã Kỳ đăng ngày 1/4

Dưới bài đăng của người đẹp, nhiều người đã để lại lời chúc mừng đến cô, trong đó có cả Đàm Vĩnh Hưng, Xuân Nghị, Ngọc Sơn,… và nhiều người hâm mộ khác.

Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, Lý Nhã Kỳ bỗng nhiên “lật kèo” khi tuyên bố trở lại hội độc thân. Trên trang cá nhân của mình, cô viết:

“Ngày 1/ 4 tranh thủ công bố “người yêu”. Hôm nay 2/4 buộc lòng nói tiếng chia tay và công bố “độc thân” nhé. Điều vui nhất là cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của mọi người luôn mong Kỳ sớm tìm được 1 nửa của mình và hạnh phúc.

Hứa sẽ cố gắng tìm và sẽ công bố chính thức nhưng không phải ngày 1/ 4 nhé mọi người ơi”.

Lý Nhã Kỳ trẻ đẹp ở tuổi 39

Không chỉ được chúc cho người đẹp sớm tìm được một nửa lý tưởng, khán giả còn không tiếc lời khen ngợi cho nhan sắc trẻ đẹp của Lý Nhã Kỳ ở tuổi U40

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982 tại Vũng Tàu. Dù đã ở tuổi U40 nhưng nữ đại gia kim cương vẫn lẻ bóng và chưa từng hé lộ thông tin về người yêu mới sau mối tình giấu kín suốt 9 năm. Đến khi cô và bạn trai bí mật “đường ai nấy đi” vào năm 2019, cô mới chính thức thông báo.

Chia sẻ về lý do chưa kết hôn, diễn viên “Kiều nữ và đại gia” từng nói: “Về lý do chưa lấy chồng ở tuổi U40, Lý Nhã Kỳ quan niệm: "Lấy chồng mà cho có thì tôi đã lấy chồng từ sớm rồi. Còn lấy chồng để mình có cảm giác tâm hồn được che chở, được an toàn, có sự đồng điệu trong cuộc sống thì không hề dễ. Đâu phải lấy chồng cho xã hội hay cho giống bạn bè đâu".