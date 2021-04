Vì sao phải ‘cấp tốc’ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip trước tháng 7?

Tại Hà Nội, UBND thành phố đã ra công văn về việc tổ chức cấp căn cước công dân gắn chip lưu động trên địa bàn thành phố. Điều đó có nghĩa, người dân không cần đến công an cấp huyện để làm CCCD gắn chip. Thay vào đó, cán bộ công an sẽ về các phường/ xã hoặc khu dân cư, trường học để phục vụ nhu cầu làm CCCD gắn chip cho bà con. Đối với trường hợp người cao tuổi, cán bộ công an thậm chí còn đến tận nhà để làm CCCD.

Với số lượng lớn người dân đến làm CCCD, công an ở nhiều tỉnh thành luôn ở trong tình trạng “quá tải”, làm việc đến 22h đêm, thậm chí xuyên đêm.

Vì sao phải khẩn trương cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip trước tháng 7/2021?

Bộ Công an đặt mục tiêu đến trước ngày 1/7/2021, sẽ hoàn thành cấp 50 triệu CCCD gắn chip, túc là gần 50% tổng dân số của cả nước.

Sở dĩ, cơ quan công an cần “cấp tốc”, làm việc ngày đêm để cấp một số lượng lớn thẻ CCCD gắn chip trước thời điểm 1/7/2021 vì đây là thời điểm cần phải hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, những thông tin cơ bản của người dân sẽ được cập nhật và chia sẻ với nhiều cơ quan khác nhau, mục đích giảm bớt giấy tờ, thủ tục hành chính cho người dân.

Vì vậy, người dân cần đi làm CCCD có gắn chip trước tháng 7 để các thông tin cần thiết được cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau tháng 7, khi đi làm các thủ tục hành chính, người dân chỉ cần xuất trình CCCD gắn chip, thay vì đem theo nhiều loại giấy tờ như hiện nay.