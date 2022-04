'Bà mối' Cát Tường bỗng nhiên trĩu nặng tâm tư giữa lúc tri kỷ Tiết Cương đi lấy vợ

Ở tuổi 49, diễn viên Tiết Cương lấy vợ trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp, bạn bè và nhiều khán giả. Lễ vu quy diễn ra vào sáng nay (10/4) tại huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ), theo phong cách đặc trưng của đám cưới miền Tây Nam Bộ.

Tiết Cương lấy vợ ở tuổi 49 khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó, anh hoàn toàn giữ kín về lễ cưới cũng như thông tin về vị hôn thê của mình.

Đám cưới của Tiết Cương gây bất ngờ cho đồng nghiệp và khán giả





Nghệ sĩ Nhật Cường chia sẻ: “Mọi người đều bất ngờ khi nhận được lời mời cưới từ Tiết Cương. Nhiều năm qua, em ấy luôn than “ế” và mong sớm yên bề gia thất. Khi thấy em hạnh phúc, anh chị đồng nghiệp không khỏi vui mừng và luôn chúc em hạnh phúc”.

Nhiều người còn cho rằng đây chỉ là một cảnh quay trong một bộ phim nào đó của Tiết Cương. Tuy nhiên, Minh Hà – bà xã Lý Hải – cho biết đây là sự thật. “Đây là sự thật chứ không phải một bộ phim. Ai cũng nghĩ anh Cương vào vai chú rể nhưng không phải”, cô chia sẻ.

Đám cưới của nam diễn viên được giữ kín, không chia sẻ nhiều với truyền thông, cũng như khán giả.

Cát Tường đến dự lễ cưới của tri kỷ Tiết Cương





Giữa lúc mạng xã hội đang xôn xao khi Tiết Cương bất ngờ lấy vợ, Cát Tường lại có dòng tâm sự đầy ẩn ý khiến nhiều dân mạng cho rằng điều này có liên quan đến đám cưới nam diễn viên. Bởi Tiết Cương và Cát Tường là đôi tri kỷ 20 năm. Cả hai từng được người hâm mộ “đẩy thuyền” trong nhiều năm vì độ ăn ý khi đứng chung sân khấu.

Bài đăng lúc sáng sớm của Cát Tường





Cát Tường viết trên trang cá nhân: “Cuộc đời là những chuyến đi, ai cũng biết vậy. Nhưng có những chuyến đi lòng nặng trĩu, dù biết do bản thân mình đầy cảm xúc và nhạy cảm quá mức cho phép. Vui đó rồi buồn đó, khóc cười lẫn lộ, mấy ai hiểu được. Mưu cầu tìm được người đồng hành tưởng dễ nhưng không hề dễ. Nhưng không phải do người bên cạnh mà là do bản thân mình xấu tính quá. Một chút tủi thân, một chút ganh tị và một chút tổn thương thì mình đã vỡ oà, giận bản thân sao không kiềm chế, sao không bất cần. Có đáng gì đâu mình cần gì kia chứ. Bao nhiêu người muốn như mình, muốn được mình nhưng không được. Và có lẽ khi mình đang trách số phận mình sao luôn gặp hoàn cảnh trớ trêu, nghiệt duyên như ông trời đang đùa giỡn, thì đâu đó cũng có người đang day dứt như mình.

Giá như cuộc đời luôn như ta mong ước thì tốt biết mấy. Oan trái này biết bao giờ mới dứt. Đừng hy vọng vào người khác mà phải thay đổi tư duy. Hãy tự chọn hạnh phúc cho chính mình”, Cát Tường tâm sự.

Suy luận của dân mạng về dòng trạng thái mới của Cát Tường





Bài đăng của Cát Tường thu hút sự chú ý của dân mạng. Một số người cho rằng, Cát Tường tâm trạng vì tri kỷ của mình đã đi lấy vợ: "Con hiểu cảm giác của cô, khi tri kỷ đi lấy vợ, không biết đoán đúng không. Mong cô luôn vui vẻ và hạnh phúc", một nick Facebook nhắn nhủ Cát Tường. "Mới thấy Tiết Cương đi lấy vợ, kéo xuống thấy chị Tường cảm xúc dạt dào",...