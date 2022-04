Ngọc Trinh diện váy “nhái” lại một thương hiệu quốc tế đang gây xôn xao mạng xã hội trong nhiều giờ qua. Cụ thể, “nữ hoàng nội y” bị một nhà thiết kế nước ngoài chỉ đích danh trên mạng xã hội vì đạo nhái chiếc váy được thiết kế riêng cho Kendall Jenner.

Ngay sau đó, Ngọc Trinh đã nhận về không ít “gạch đá” của dư luận. Trước hàng loạt chỉ trích từ dân mạng, bạn thân của Ngọc Trinh đã lên tiếng bênh vực. Theo đó, khi một dân mạng bình luận Ngọc Trinh đạo nhái thiết kế riêng của Kendall Jenner, bạn Ngọc Trinh cho rằng: ”Đồ quần áo may lại nhan nhản mà em. Miễn không in logo lên đồ chứ làm thời trang là phải chấp nhận. Có bảo hộ được đâu. Chứ nếu nói là cùng ý tưởng thì cũng không thể nói được người ta. Đằng này Trinh luôn nhận là thấy đẹp nên may lại thôi ko muốn order chờ lâu.

Các brand muốn không bị nhái thì phải làm sao để đồ mình kohôngthể nhái được chứ. Chẳng qua Trinh quá hot chứ như người khác thì họ cũng không thể nào quản lý hết được. Chị thì nghĩ là việc đạo nhái thời trang cũng ko phải chuyện gì quá kinh khủng.

Mặc dù Trinh là người nổi tiếng thì việc đó cũng hơi tế nhị thật, nói sao chép có phải sai ko thì sai nhưng Trinh khong hề tag nhãn hàng nha. Mọi người có nói mà Trinh thấy cái nào đẹp mà Trinh thích có liền Trinh vẫn copy thôi à. Nhãn hàng phải tìm cách để người khác không thể sao chép thôi”.

Phát ngôn này của bạn thân Ngọc Trinh khiến nhiều người “cạn” lời. Không chỉ có vậy, bạn thân của “nữ hoàng nội y” còn cho rằng nhãn hàng trên may mắn vì được Ngọc Trinh đạo nhái. Cô phát biểu: “Không ủng hộ việc copy cho lắm mặc dù là người em thân thiết. Nhưng sự thật là: không nhờ Trinh thì chị biết brand này và chắc nhiều người cũng vậy. Vậy cũng có thể nói là: Brand đó trong cái rủi cũng có cái may”.

Lập luận của bạn thân Ngọc Trinh nhanh chóng nhận về vô số gạch đá từ dân mạng. Nhiều người cho rằng phía Ngọc Trinh vẫn đang lý sự “cùn” và không nhận ra lỗi sai trầm trọng của mình. Một số khác cho rằng, Ngọc Trinh cố tình đạo nhái và không thừa nhận lỗi sai là để đánh bóng tên tuổi.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận.