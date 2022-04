Bị ném đá khi nhái lại Phi Nhung, con gái nuôi ấm ức: 'Mọi người có đang làm quá lên không vậy?'

Mới đây, Phạm Tuyết Nhung – con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung – đã đăng đàn bày tỏ sự bức xúc khi bị dân mạng chỉ trích “bắt chước” mẹ nuôi. Cụ thể, vào ngày sinh nhật cố ca sĩ Phi Nhung, con gái nuôi của cô đã cùng bạn diễn nam diễn lại màn trình diễn của mẹ nuôi và tri kỷ Mạnh Quỳnh. Màn cosplay mẹ nuôi của Tuyết Nhung nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng, thậm chí, có những người còn buông lời chỉ trích thậm tệ.

Your browser does not support HTML5 video.

Màn cosplay bị chỉ trích của Tuyết Nhung

Trước những bình luận không tích cực từ phía dân mạng, Tuyết Nhung đã lên tiếng: "Ủa mọi người ơi, em hát và diễn lại bài hát để tặng cho mẹ em ngày sinh nhật là sai hả mọi người? Mọi người có đang làm quá vấn đề lên không vậy?

Con gái tập và trình diễn một nét diễn đẹp trong bài hát mà mẹ đã từng diễn để tặng cho mẹ ngày sinh nhật, ngày tưởng niệm là sai sao mọi người?", cô viết trên trang cá nhân.

Con gái nuôi Phi Nhung cho rằng dân mạng đang làm quá vấn đề lên





Tuy nhiên, sau đó ít giờ, Tuyết Nhung đã chỉnh sửa bài đăng và chỉ để lại ảnh của mẹ nuôi. Dưới bài đăng của Tuyết Nhung, nhiều người hâm mộ đã để lại lời động viên, an ủi nữ ca sĩ nhí trước những bình luận ác ý của một số dân mạng.

Người hâm mộ an ủi Tuyết Nhung





Tài khoản K.T.L viết:” Con à làm dâu chăm họ mà con kệ đi con cái gì người ta nói đúng thì mình nghe và sửa để mình hoàn hảo hơn. Còn cái gì không đúng thì coi như mình không nghe thấy, miễn sao mình không sai là được. Chỉ cần con có tâm, có đạo đức, có nhân cách, có tấm lòng bao dung, yêu thương mọi người như mẹ Nhung của các con là được. Rồi thời gian mọi người sẽ hiểu và thương con như yêu thương mẹ Nhung của con. Chúc con thành công trong mọi lĩnh vực con hát hay lắm”.

“Không sai em, kệ đi. Ngàn người vạn lời nói sao ta làm vừa lòng hết được, cư slafm gì theo tâm em đang nghĩ. Mình cứ làm những gì mình thích, thể hiện những gì mình có. Đó là tấm lòng gửi đến mẹ, chỉ cần em nghĩ mẹ em vui là được rồi, mình càng nói, càng giải thích họ càng nói nhiều. Em cứ làm theo con time m đang nghĩ, những người hiểu và thương sẽ luôn ủng hộ em”, tài khoản N.M chia sẻ với Tuyết Nhung.

Cố ca sĩ Phi Nhung và con gái Tuyết Nhung





Phạm Tuyết Nhung tên thật là Ngô Thị Thu Hiền, sinh năm 2001. Cô từng tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2014 nhưng phải dừng chân ở vòng đối đầu. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô đã phải nghỉ học từ năm lớp 3. Sau khi được Phi Nhung nhận nuôi, Tuyết Nhung được đi học trở lại và được mẹ nuôi hỗ trợ trên con đường ca hát.