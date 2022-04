Don Hồ sững người khi hay tin em trai Như Quỳnh qua đời: 'Thật bàng hoàng quá, Tường Khuê ơi'

Thông tin nhà thiết kế, ca sĩ Tường Khuê – em trai ca sĩ Như Quỳnh đột ngột qua đời ở tuổi 50 khiến nhiều đồng nghiệp và bạn bè bàng hoàng.

Có hơn 20 năm quen biết với chị em Tường Khuê, Như Quỳnh, ca sĩ Don Hồ gửi lời tiễn biệt tới người em thân thiết. Don Hồ chia sẻ, anh và Tường Khuê quen nhau từ cuối thập niên 90 của thế kỷ trước trong một lần tới tiệm may của em trai Như Quỳnh ở thành phố Westminster (miền Nam California). Trong ký ức của Don Hồ, Tường Khuê là “anh chàng thợ may trẻ măng có nụ cười hiền lành với 2 cái răng cửa bự bự, dài dài tựa răng thỏ”.

Tường Khuê và chị gái Như Quỳnh





Don Hồ chia sẻ: “Hai chị em Như Quỳnh và Tường Khuê chả có nét gì giống nhau cả. Nếu có thì có lẽ chỉ là làn da trắng và chút xíu gì đó trong nụ cười. Như Quỳnh giống mẹ. Còn Tường Khuê giống bố và người anh lớn”.

Trong ký ức của Don Hồ, Tường Khuê là người hòa đồng, nhiệt tình và hay giúp đỡ người khác. Dù trong bất kỳ vai trò nào, từ nhà thiết kế hay ca sĩ, Tường Khuê cũng hết mình vì công việc. Don Hồ chia sẻ: “Gặp Khuê trong bất cứ cương vị nào - hối hả cắt cắt may may vì bị ca sĩ dục khi sắp phải lên sân khấu - Hay - đang ngắm mình trong gương trước khi sắp sửa bước ra sàn để quay hát cho tiết mục mình, lúc nào miệng Khuê cũng nở sẵn một nụ cười tươi tươi hiền hiền cố hữu với 2 cái răng cửa to to. Lúc nào cũng luôn miệng: "Dạạạ anh Don này …, Anh Don nọ …" rất lễ phép”.

Don Hồ thân thiết với chị em nhà Như Quỳnh





Hay tin Tường Khuê qua đời, Don Hồ bàng hoàng, không tin nổi: Nụ cười hiền hiền với 2 cái răng thỏ cứ hiện ra trước mắt, thật bàng hoàng quá Khuê ơi chẳng thể tin được... Người đã mất, ra đi chẳng chẳng biết có chút vấn vương?

Bên dưới thành phố lên đèn, trong một căn phòng nhỏ, có một cô chị đang gần như điên dại khổ đau tột cùng vì những nỗi mất mát liên tục. Những dòng nước mắt đã khóc cạn hết cả, chẳng biết có còn sót một giọt nào để mà có thể rơi thêm...”, Don Hồ chia buồn cùng ca sĩ Như Quỳnh.

Bài viết của Don Hồ trên trang cá nhân





Ca sĩ Tường Khuê tên đầy đủ là Lê Lâm Tường Khuê, sinh năm 1972. Anh cùng chị gái Như Quỳnh sang Mỹ định cư và theo đuổi con đường âm nhạc. Tại thị trường hải ngoại, Tường Khuê từng kết hợp với Tường Nguyên thành cặp song ca ăn ý.

Ngoài ca hát, Tường Khuê còn đảm nhận vai trò nhà thiết kế, chuyên phụ trách phục trang cho Như Quỳnh và hỗ trợ nhiều công việc cho chị gái.