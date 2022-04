Mỗi lần xuất hiện, hai cô con gái nhà MC Quyền Linh lại khiến dân tình trầm trồ vì nhan sắc “cực phẩm”. Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là người nổi tiếng, nhưng hai cô con gái nhà Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo lại khá giản dị. Nếu cô em Hạt Dẻ sở hữu bề ngoài sắc xảo, cá tính thì cô chị Lọ Lem lại gây thương nhớ bởi nét đẹp dịu dàng, mong manh.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 16 của con gái lớn, doanh nhân Dạ Thảo – bà xã Quyền Linh - đã gửi lời chúc mừng tới ái nữ. Cô viết: "Chúc mừng tuổi 16 của cô bé Lọ Lem ngọt ngào và ấm áp! Mẹ thật sự biết ơn vì sự trưởng thành của con". Cùng với đó là loạt khoe cận cảnh nhan sắc tuổi 16 của Lọ Lem.

Lọ Lem là con gái đầu lòng của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo





Lọ Lem đang theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM





Dù chỉ trang điểm nhẹ nhưng vẻ đẹp tuổi trăng rằm của Lọ Lem đã đủ gây ấn tượng với dân mạng. Cô bé sở hữu gương mặt trái xoan hài hòa, đôi mắt to tròn và nụ cười dịu dàng, thánh thiện. Mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, được điểm xuyết bởi những chiếc nơ nhỏ khiến Lọ Lem như một cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Vẻ đẹp mong manh của Lọ Lem gây thương nhớ





Bước sang tuổi 16, Lọ Lem ngày càng xinh đẹp, dịu dàng





Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng chiều cao 1,70 m khi mới chỉ 16 tuổi, Lọ Lem được nhiều người đánh giá sẽ là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu trong tương lai. Dù con gái được công chúng quan tâm nhưng Quyền Linh không muốn con nổi tiếng hay xem đó là bước đệm trong tương lai: "Tôi luôn đem bản thân mình làm ví dụ con noi theo. Tôi bảo: bố làm MC, được khán giả biết đến nhưng bước ra ngoài ánh đèn sân khấu, bố vẫn tự là quần áo, lái xe máy... Nên dù có được chú ý hơn bạn bè đồng trang lứa, con vẫn là một nhân tố bình thường giữa cuộc đời này. Con phải tự lập, chủ động mọi thứ, khẳng định bản thân bằng chính năng lực của mình thay vì hào quang của ai khác', anh chia sẻ.

Lọ Lem sở hữu chiều cao 1,70 m và được dự đoán là hoa hậu trong tương lai











Quyền Linh từng chia sẻ do công việc bận rộn nên việc chăm sóc, nuôi dạy con đều do bà xã Dạ Thảo đảm nhiệm. Do vậy nên khi các con ngoan ngoãn, khôn lớn, anh càng cảm thấy biết ơn vợ nhiều hơn.