Tác giả bộ truyện tranh huyền thoại Doraemon qua đời, độc giả Việt tiếc nuối 'bầu trời tuổi thơ'

Sinh thời, ông và họa sĩ Hiroshi Fujimoto sử dụng chung bút danh Fujiko Fujio và cùng sáng tác truyện tranh Doraemon. Ba năm đầu, bộ manga này ít được trẻ em chú ý và chỉ thực sự nổi tiếng khi được dựng thành phim hoạt hình. Kể từ đó, chú mèo máy đến từ tương lai Doraemon trở thành nhân vật trẻ em Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới yêu thích, trong đó có có Việt Nam.

Sau khi ngừng hợp tác với nhau, công Hiroshi Fujimoto (trái) dùng bút danh Fujiko F. Fujio, còn ông Motoo Abiko (phải) sử dụng bút danh Fujiko A. Fujio. Ông Fujimoto đã qua đời vào năm 1996 do bạo bệnh





Motoo Abiko và Hiroshi Fujimoto cùng sáng tác Doraemon đến năm 1987 thì dừng hợp tác do Abiko hướng tới truyện tranh dành cho lứa tuổi thanh niên còn Fujimoto lại muốn sáng tác cho trẻ em.

Tác giả Motoo Abiko sinh năm 1934 tại tỉnh Toyama, có sở thích vẽ manga từ khi còn nhỏ và bắt đầu vẽ truyện tranh cùng Fujimoto khi học cấp 2. Năm 1953, họ xuất bản The Last World War nhưng không đạt được nhiều thành công. Họ từng gặp nhiều khó khăn khi lập nghiệp ở Tokyo. Năm 1963, Abiko và Fujimoto cùng một số người bạn thành lập studio mang tên Zero và sản xuất nhiều bộ phim hoạt hình, trong đó nổi bật là Astro Boy.

Ông Motoo Abiko





Năm 2008, ông được chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc vì những đóng góp cho nền văn hóa.

Độc giả Việt bày tỏ sự tiếc nuối khi tác giả Doraemon qua đời





Sự ra đi của ông Motoo Abiko khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. “Doraemon” là bộ truyện tranh gắn liền với tuổi thơ của nhiều độc giả Việt. Hình ảnh chú mèo máy thông minh đến từ tương lai cùng chiếc túi thần kỳ trở thành niềm ao ước của nhiều đứa trẻ. Một số dân mạng bình luận: “Chia buồn với tác giả của tuổi thơ”, “Vĩnh biệt cả bầu trời tuổi thơ”, “Cảm ơn ông đã mang đến những trang truyện tuyệt vời, khiến tuổi thơ của những đứa trẻ thêm nhiều điều thú vị”,…