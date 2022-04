Sao Việt 1/4: Hoàng Thùy Linh kỷ niệm 12 năm ca hát, Tuấn Hưng bán siêu xe để mua biệt thự cho vợ

Tuấn Hưng chiều vợ nhất Vbiz, sẵn sàng bán cả siêu xe để tậu biệt thự ven biển 'miễn em thấy vui'

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca chia sẻ về mong muốn mua được một căn biệt thự ven biển để tặng vợ. Dù phải bán siêu xe, Tuấn Hưng cũng "thề" phải thực hiện được lời hứa này. "Sau chuyến nghỉ dưỡng cả nhà tại Quy Nhơn thấy ai cũng vui vẻ và khoẻ hẳn lên. Đặc biệt là 4 cụ thân sinh ra vợ chồng mình, các con thì luôn miệng hỏi: Bố ơi bao giờ đi chơi biển nữa ạ…? Thế là cái suy nghĩ sở hữu và tìm 1 chỗ cho gia đình bắt đầu từ đó. Trong giấc mơ nắm tay vợ và căn phòng mở cửa ra là biển. Đã mơ là sẽ nghĩ đến nhiều và bắt đầu theo đuổi... Sẽ bán xe cộ các thứ để mua bằng được. Thề".'



Tuấn Hưng nổi tiếng với độ chiều vợ

Đàm Vĩnh Hưng ‘thất vọng tràn trề’ khi bị chính người mình coi trọng nhất thẳng thừng ‘quay lưng’

Không chỉ nổi tiếng là một ca sĩ có nhiều fan hâm mộ nhất nhì Việt Nam, Đàm Vĩnh Hưng còn là một người cực kì được ngưỡng mộ bởi tình bạn thân thiết và bền vững suốt hàng chục năm với “ngoại” Vũ Hà. Tuy từng có thời điểm ‘cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” nhưng cả hai vẫn đồng hành và giữ mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp với nhau ở thời điểm hiện tại.

Suốt 25 năm qua, Đàm Vĩnh Hưng avf Vũ Hà đã có một tình bạn thật đẹp và đáng ngưỡng mộ





'Tái sinh' sau scandal lộ clip nóng chấn động, Hoàng Thùy Linh kỷ niệm chặng đường 12 năm ca hát

Kỷ niệm 12 năm ca hát, mới đây, Hoàng Thùy Linh chia sẻ: "Cảm ơn những may mắn, vinh quang và cả những lúc khó khăn, những điều chưa hoàn thiện đã tạo nên Hoàng Thuỳ Linh của ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả những khán giả, những người hâm mộ và The Phoenix đã bên cạnh, yêu thương và ủng hộ Hoàng Thuỳ Linh hết mình trong 12 năm qua trên con đường ca hát”, cô gửi lời cảm ơn tới những khán giả đã đồng hành với mình trong chặng đường 12 năm.

Hoàng Thùy Linh kỷ niệm 12 năm ca hát





Cố tình che chắn, Phạm Quỳnh Anh vẫn để lộ hàng loạt dấu hiệu mang bầu nhờ những chi tiết này

Mới đây, trong một đoạn clip được đăng tải trên Tik Tok đã ghi lại khoảnh khắc Phạm Quỳnh Anh vô tình để lộ rõ dấu hiệu đang mang thai. Theo đó, nữ ca sĩ diện áo hoodie rộng thùng thình nhưng vẫn để lộ rõ thân hình phát tướng và vòng hai to bất thường. Thêm vào đó khuôn mặt của Phạm Quỳnh Anh đầy đặn, có cả nọng cằm rất to. So với những hình ảnh nhỏ nhắn, thon gọn trước kia thì những hình ảnh này khác xa "một trời, một vực".



Khuôn mặt đầy đặn, có cả nọng cằm

NSND Kim Cương: 18 ngày tuổi đã lên sân khấu, diễn trước mẫu tổ vua Bảo Đại

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, từ nhỏ, Kim Cương đã đi theo các đoàn hát trên sông nước, ghé vào các bờ bến rồi lại tiếp tục rong ruổi. Chia sẻ về tuổi thơ của mình, NSND Kim Cương nói: "Cái tên Kim Cương này không phải ngẫu nhiên cha mẹ tôi đặt ra để gọi đứa con gái đầu lòng có tính cách như con trai. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống sân khấu'.







