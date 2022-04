Sao Việt 2/4: Trấn Thành nói về ồn ào từ thiện năm xưa nhưng bị cộng đồng mạng ném đá dữ dội

Tuấn Hưng bịn rịn chia tay ‘em yêu’ sau 1 năm gắn bó, hóa ra là thứ đã từng khiến Hiền Hồ điêu đứng?

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Tuấn Hưng được cho là đang sở hữu khối tài sản ‘khủng’, nổi bật trong số đó có thể kể đến ba chiếc xế hộp hạng sang: Mercedes-AMG G63, Toyota Alphard và ‘khủng long’ V-Rex Travertson. Đặc biệt, với mẫu xe Mercedes-AMG G63 thì dù không công bố rõ giá trị, nhiều người phỏng đoán rằng siêu xe này đã được Tuấn Hưng mua về với số tiền lên đến hơn mười hai tỷ đồng. Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, giọng ca Cầu Vồng Khuyết lại bất ngờ công khai rao bán xế cưng.

Tuấn Hưng chụp ảnh bên chiếc xế hộp hạng sang Mercedes-AMG G63





Trấn Thành lên tiếng về ồn ào từ thiện, nói gì mà khiến CĐM 'ném đá' dữ dội đến vậy?

Mặc dù giới nghệ sĩ đã được giải oan, nhưng hình ảnh của họ trong mắt công chúng cũng không còn tốt đẹp như trước. Trong một bài phỏng vấn mới đây, MC Trấn Thành đã thẳng thắn thừa nhận “nói không ảnh hưởng thì không đúng". Anh bộc bạch: “Mình bị ảnh hưởng nhiều về mặt uy tín nhưng tôi vẫn rất tích cực. Tôi nghĩ rằng mình làm đúng với lương tâm, trách nhiệm của một người nghệ sĩ. Mình chỉ sợ khi mình sai thôi, còn nếu mình sống đúng thì không có gì phải sợ cả. Tôi sẽ tiếp tục làm tốt những việc mình đã, đang và sẽ làm để luôn đúng với những gì quý vị đã yêu thương và tin cậy".

Thiên An hạnh phúc rạng ngời mừng sinh nhật 1 tuổi con gái, nhắn nhủ những điều khiến CDM ‘bật khóc’

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Thiên An vừa tung bộ ảnh kỉ niệm sinh nhật 1 tuổi của con gái khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cụ thể, bạn gái cũ của Jack tâm sự: “Hôm nay ngày 1/4/2022 chúc mừng bé yêu của mẹ tròn 1 tuổi. Chỉ mong con luôn vui vẻ, bình an , luôn trong vòng tay mẹ và chúng ta cùng nhau đón chờ những điều tốt đẹp ở phía trước nhé bé con...!!! Thay mặt bé mẹ An xin gửi lời cảm ơn đến những lời yêu thương , chúc mừng của cô, chú, anh, chị dành cho bé ạ.”







Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thổ lộ chuyện 'nộp đơn xin vay 3500 tỷ', việc gì mà cần nhiều tiền đến thế?

Hòa cùng không khí "ngập tràn những lời nói dối" ngày Cá tháng Tư 1/4, mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải 1 bài viết thật thật giả giả khiến dân tình dở khóc dở cười. Theo đó, "ông hoàng nhạc Việt" hào hứng chia sẻ: "Ngày 1/4. Ai nói dối thì cứ nói cho đúng truyền thống của ngày này há. Riêng mình thì chọn nói xạo, lồng vào trong câu chuyện có thiệt và có chút điêu điêu xíu".

Bài viết nửa thật nửa giả trên trang cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng vào ngày Cá tháng tư





