Nghệ sĩ Giang Còi thổ huyết phải đi cấp cứu, 'người đàn bà thép' Trà My run rẩy, khóc nức nở

Đầu năm 2021, thông tin nghệ sĩ Giang Còi mắc ung thư hạ họng giai đoạn 3 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Nghệ sĩ Giang Còi cho biết, căn bệnh khiến anh mất tiếng, các bác sĩ thông báo anh chỉ còn sống được 2 năm nữa.

Từng trải qua hai cuộc hôn nhân nhưng hiện tại anh đang sống đơn thân, “gà trống nuôi con”. Kể từ ngày nam nghệ sĩ đổ bệnh, một trong những người luôn kề cận giúp đỡ anh là nghệ sĩ Đinh Trà My. Khi hay tin người anh thân thiết nhập viện hồi đầu tháng 1, nghệ sĩ Trà My đã tức tốc từ Quảng Ninh về Hà Nội để trấn an và làm thủ tục nhập viện cho đàn anh.

Nghệ sĩ Trà My trao tận tay nghệ sĩ Giang Còi tiền hỗ trợ của các mạnh thường quân

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Trà My vừa chia sẻ về tình hình hiện tại của nghệ sĩ Giang Còi.

"Lão vào viện Bạch Mai nằm đã 3 ngày nay vì thổ ra máu nhiều quá. Lần này bệnh của lão nặng lên do lão ngang đầu cứng cổ không chịu đến bệnh viện điều trị”, nghệ sĩ Trà My chia sẻ.

Cũng trong bài đăng, nghệ sĩ Trà My và NSND Quốc Anh kêu gọi mọi người giúp đỡ nghệ sĩ Giang Còi vượt qua giai đoạn bệnh tật khó khăn này.

Nghệ sĩ Trà My trò chuyện cùng NS Giang Còi

Cảm động trước tấm lòng của những người bạn thân thiết, dưới bài đăng của Đinh Trà My, nghệ sĩ Giang Còi viết:

“Lại là Đinh Trà My. Khi xuất huyết đường tiêu hoá trên cao tốc Hải Phòng Hà Nội phải vài anh em lái xe khiêng mình lên xe, huyết áp tụt mất tiêu. Tỉnh dậy thấy mình nằm trong viện mà không biết viện nào. Lại là Đinh Trà My!

Nửa ngày sau con gái đưa điện thoại: “Ba ơi! Mẹ My này”.

Đầu dây bên kia la hét, gào thét lại như mẹ người ta ấy, lại còn run run, khóc lóc. Trời ạ, em tôi, người đàn bà thép đã biết khóc. Cám ơn mọi người thật thật nhiều”.

Mặc dù bệnh ung thư đã di căn nhưng nghệ sĩ Giang Còi vẫn rất lạc quan. Trước đó nam nghệ sĩ cho biết, các bác sẽ đưa ra phác đồ điều trị cho anh là truyền hóa chất vào thứ 4 hằng tuần, nhưng anh từ chối không điều trị.

"Tôi còn những 2 năm nữa cơ mà. Tôi sẽ lại lao vào công việc. Nếu chết thì chết trên trường quay chứ không muốn hấp hối trên giường bệnh. Tôi sẽ để nguyên cho đẹp xác. Chết trẻ, khỏe ma", ông nói.