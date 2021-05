Ngày 27/5, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền clip nóng dài 8 phút của một nữ diễn viên trẻ tên Vũ Thị Anh Thư khiến dư luận bàn tán xôn xao. Sau vụ việc, nữ diễn viên đã lên tiếng và cho biết đang chịu đựng những cú sốc về tinh thần vô cùng lớn.

Đoạn clip được lan truyền rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội và các group kín

Chiều ngày 28/5, theo Vietnamnet, lãnh đạo Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Trước thông tin clip nóng của diễn viên Anh T. bị phát tán trên mạng xã hội sau khi cô làm việc với cán bộ công an phường, vị lãnh đạo Công an phường Trung Hòa cho biết, cơ quan công an đang làm việc và sẽ báo thông tin cụ thể sau.

Còn Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết: “Đến lúc này, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan điều tra khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân đoạn clip nóng của nữ diễn viên Anh Thư bị phát tán trên các trang mạng xã hội”.

Anh Thư cho biết hiện cô đang rất bàng hoàng sau vụ việc

Liên quan đến clip nóng của nữ diễn viên trẻ bị phát tán sau khi cô làm việc với cán bộ công an phường, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Thông tin này đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, nhưng cũng có thể là do nội bộ của họ phát tán ra”.

Vị lãnh đạo này cũng khẳng định: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Chính vì vậy, nếu ai sai phạm trong vụ việc cơ quan Công an TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Theo Thiếu tướng, vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội khẩn trương làm rõ.