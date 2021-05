NTK Thái Công (Quách Thái Công) được xem là một trong những nhà thiết nội thất nổi bật tại Việt Nam. Anh có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và trang trí nội thất. Anh cũng đạt được nhiều giải thưởng cao quý như Infinity Award do Hội đồng ICP ở New York (Mỹ) trao tặng, Sư Tử Vàng ở Cannes (Pháp) và giải Đồng do Hội đồng ADC ở Đức vinh danh.

Thái công thường xuất hiện trên truyền thông với những ngôi nhà có giá trị lên tới cả triệu đô la Mỹ. Anh theo đuổi lối sống xa hoa, thượng lưu, có nhiều màu sắc khác biệt.

Gần đây, NTK Thái Công bất ngờ phủ sóng mạng xã hội với những phát ngôn gây tranh cãi. Dưới đây là một loạt phát ngôn khiến CĐM tranh luận của NTK người Đức gốc Việt Thái Công.

"Chưa có ai đi ăn bún riêu mặc đồ sang thế này. Chắc mình là người mặc đồ đi ăn bún riêu sang nhất Sài Gòn rồi đó nha".

Trong 1 vlog vào tháng 4 vừa qua, Thái Công gây tranh cãi khi nhận mình đi ăn bún riêu mà mặc đồ sang trọng nhất Sài Gòn. Cụ thể, trong clip, Thái Công và một người bạn ăn diện sang trọng đứng trước gánh bún riêu. Trong lúc cao hứng, nhà thiết kế này tự nhận xét: “Chưa có ai đi ăn bún riêu mặc đồ sang thế này. Chắc mình là người mặc đồ đi ăn bún riêu sang nhất Sài Gòn rồi đó nha".

Phát ngôn của NTK Thái Công nhận về không ít chỉ trích, cư dân mạng cho rằng anh hơi mất lịch sự khi tự nhận xét mình “sang trọng” trước mặt người bán bún riêu.

"Ai tìm việc mà hỏi lương bao nhiêu trên Facebook, tôi cho vào danh sách đen lập tức"

Trong một clip ngắn được trích ra và lan truyền nhanh trên mạng xã hội, NTK Thái Công đã có những chia sẻ gây tranh cãi về vấn đề lương và nhà tuyển dụng. Anh nêu quan điểm:

"Cái đề tài lương cũng rất quan trọng. Nếu mà các bạn hiểu về đi làm rồi thì các bạn không bao giờ viết một cái comment trên YouTube hay là trên Facebook và hỏi lương bao nhiêu tiền. Người nào mà viết cái câu đó là vô cái blacklist (danh sách đen) của Thái Công liền ngay lập tức.

Tất cả các bạn biết nếu mà các bạn đi làm bất kì vị trí nào trong công ty thì cái tiền lương của các bạn là một điều bí mật. Trong hợp đồng có đề luôn là nếu người khác biết mức lương của bạn thì sẽ bị đuổi ngay lập tức mà không phải ở công ty Thái Công không mà công ty trên khắp nơi đều như vậy", Thái Công chia sẻ.

Quan điểm này của NTK người Đức gốc Việt gây nhiều tranh cãi. Không ít người cảm thấy Thái Công quá kiêu ngạo. Tuy nhiên, có người lại cho rằng Thái Công chỉ đang nói về vấn đề bảo mật tiền lương trong trao đổi giữa người lao động và nhà tuyển dụng.

Trước những phản hồi trái chiều trên MXH, Thái Công đã viết: "Mức lương sẽ được thỏa thuận lúc phỏng vấn chứ không phải public trên MXH".

"Khách hàng phải mua tối thiểu 11,5 tỷ đồng tiền nội thất bên tôi mới nhận công trình"

Trong một talkshow, NTK Thái Công chia sẻ: "Không phải cứ bảo có 1 triệu USD rồi muốn gặp Thái Công là phải gặp liền. Chưa chắc đâu, biết bao nhiêu người ngoài kia cũng có 1 triệu USD chứ, vậy nên bên tôi sẽ đưa ra điều kiện rồi mới làm…

Nhiều khách hàng đến đây nói chuyện xong rút lui rất mau, vì bên tôi đưa điều kiện khá táo bạo: Khách phải mua 500.000 USD (11,5 tỷ đồng, PV) tiền nội thất thì bên tôi mới nhận công trình.

Đây là yêu cầu bắt buộc và số tiền này không ít, đó cũng là một cách để lọc khách. Bao nhiêu công ty Việt Nam đưa ra điều kiện này? Thực tế nhiều khách đủ điều kiện và muốn làm nhưng tôi không nhận, vì họ không cùng gu với mình".

"Rối mắt thì bịt mắt lại. Còn muốn học hỏi thêm thì mở tầm nhìn ra!"

Mới đây, NTK Thái Công tiếp tục trở thành tâm điểm của sự chú ý khi khoe toàn cảnh căn biệt thự cao cấp của anh trong một nhóm kín hơn 2 triệu thành viên trên mạng xã hội. Bài viết của anh đã thu hút nhiều lượt thích và bình luận. Bên cạnh những lời có cánh dành cho căn nhà của nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam cũng có không ít ý kiến trái chiều cho rằng căn biệt thự “cầu kỳ nhưng rối mắt, phô trương, nhiều chi tiết thừa”.

Đáp trả lại các ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng, Thái Công đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân của mình với tiêu đề: Rối mắt thì bịt mắt lại. Còn muốn học hỏi thêm thì mở tầm nhìn ra!”.

Thái Công cho rằng: “Người khen tôi cũng không vội mừng. Chê bai, phê bình tôi luôn sẵn sàng đón nhận, và tỉnh táo nhận định những khen – chê ấy đến từ đâu, người phát ngôn như thế nào, có cuộc sống ra sao, kinh nghiệm sống đến đâu, chuyên ngành là gì…

Chê bai lẫn khen, nếu không có nền tảng, chính là thể hiện trong đó sự thiếu hiểu biết và những lời phê phán chỉ kết thúc với những lời phê bình như rối mắt, ngợp, đẹp hoặc xấu”.

Lời phản pháo này tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi cho dư luận.