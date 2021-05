Những ngày qua, lùm xùm giữa bà Nguyễn Phương Hằng và giới nghệ sĩ gây xôn xao dư luận, đặc biệt là những ồn ào với NSƯT Hoài Linh. Không ít lần, bà chủ Đại Nam chỉ trích đích danh nam nghệ sĩ bằng ngôn từ nặng nề.

Mới đây, một tài khoản Facebook tự nhận là vợ Hoài Linh đã lên tiếng thông báo livestream về sự việc này. Được biết đó là Facebook của ca sĩ Hà My. Tuy nhiên vì một số lý do nên Hà My không thể livestream nên cô đã chia sẻ với khán giả thông qua kênh Trai Úc.

Hà My tự nhận mình là vợ của nghệ sĩ Hoài Linh

"Tôi tuyên bố, mình là vợ của anh Hoài Linh và có tư cách nói về chuyện này”.

Hà My thẳng thừng tuyên bố cô là vợ của Hoài Linh nên có tư cách để nói chuyện thay cho chồng mình về vấn đề liên quan đến ông Võ Hoàng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng. Hà My chia sẻ:

“Khi tôi đăng bài viết lên Facebook, tôi chỉ muốn cho mọi người biết mối quan hệ giữa tôi và anh Hoài Linh. Tôi là vợ của anh Hoài Linh thì mới có tư cách lên nói chuyện thay chồng mình.

Hôm đó, tôi muốn livestream vì muốn có người thật việc thật. Tôi muốn thay mặt anh Linh lên nói về vụ việc liên quan tới ông Võ Hoàng Yên và chị Nguyễn Phương Hằng”.

Nữ ca sĩ khẳng định Hoài Linh không sai trong chuyện này nên cô phải lên tiếng: “Có người bảo tôi đừng lên tiếng về anh Linh, nhưng anh Linh có làm gì sai đâu mà tôi không được nói”.

Hoài Linh và Hà My khi còn trẻ

Tiếp đó, cô hé lộ tình cảm của mình và nam nghệ sĩ, đồng thời tiết lộ tình trạng hiện tại của anh. Cô cho hay:

“Trước khi nói về vấn đề này, tôi muốn nói về tình cảm giữa mình với anh Hoài Linh để mọi người thấy tôi có quyền lên tiếng. Những gì tôi đang nói là người thật việc thật. Nếu có ai muốn phản biện thì hãy nghe tôi nói trước đã.

Tôi muốn công khai tình cảm giữa mình với anh Linh để mọi người biết được rằng chồng tôi thời gian này rất buồn. Anh ấy có nhiều tâm sự, tâm tư trong vụ việc giữa ông Võ Hoàng Yên và chị Nguyễn Phương Hằng. Tôi thấy mà xót cho anh Linh, mọi người đâu có thấy được điều đó”.

Hồi xưa, tôi và anh Hoài Linh như thế nào mọi người cũng biết. Sau này, khi chúng tôi xa nhau thì tình cảm vẫn còn. Đó là duyên nợ. Tôi tuyên bố, mình là vợ của anh Hoài Linh và có tư cách nói về chuyện này”.

Tôi ủng hộ chị Phương Hằng vì chị ấy đang làm đúng

Hà My tuyên bố cô muốn giải oan cho Hoài Linh và gửi lời nhắn đến bà Phương Hằng.

"Tôi muốn giải oan cho anh Hoài Linh và gửi đến chị Nguyễn Phương Hằng một số điều giúp làm sáng tỏ chuyện liên quan tới ông Võ Hoàng Yên. Tôi vẫn gặp anh Linh, vợ chồng mà nên phải gặp nhau. Chỉ có điều, lúc đó vẫn chưa chat nhiều với nhau như dạo gần đây”, Hà My nói.

Nữ ca sĩ tiết lộ, Hoài Linh là người sống khép kín trong cả chuyện tình cảm lẫn gia đình. Hà My nói: “Những chương trình anh Linh làm cũng là vì công việc thôi chứ anh ấy không ham phô bày bản thân. Anh ấy rất ngại lên trước công chúng vì anh sống rất giản dị. Tính anh Hoài Linh rất lành. Thời gian đầu vụ việc xảy ra, tôi cũng chưa hiểu chuyện thế nào, nhưng có thấy anh ấy nói chuyện khá buồn.

Tới lúc chị Nguyễn Phương Hằng gọi tên anh Linh trên livestream, tôi mới tá hỏa lên hỏi anh ấy thì anh ấy bảo: "Không sao đâu em, chuyện này là chuyện bên ngoài thôi, để từ từ rồi anh tính". Tôi nghe xong cũng bỏ qua, nhưng càng lúc vụ việc càng trở nên nghiêm trọng”, nữ ca sĩ nói.

Cũng trong buổi trò chuyện, Hà My bất ngờ bày tỏ sự đồng tình với bà Phương Hằng.

“Tôi nói luôn, tôi chưa gặp chị Phương Hằng hay nói chuyện với chị ấy lần nào nhưng vẫn ủng hộ chị ấy vì chị ấy đang làm đúng. Mục đích của chị Hằng là làm sáng tỏ vụ ông Võ Hoàng Yên chứ không phải chỉ trích anh Hoài Linh hay giới nghệ sĩ. Nguyên nhân khiến mọi chuyện kéo dài đến ngày hôm nay vì anh Hoài Linh không lên tiếng”.

Hà My sinh năm 1978, từng là một giọng ca nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Cô là cháu ngoại của nghệ sĩ cải lương lừng danh Năm Cần Thơ, gọi danh ca Thái Châu bằng cậu. Từ năm 8 tuổi, cô đã theo đoàn hát cải lương, đến năm 15 tuổi, cô rẽ sang hát những bài hát mang âm hưởng Nam Bộ. Cô cũng là nữ ca sĩ duy nhất song ca cùng Ngọc Sơn. Sau nhiều năm vắng bóng, năm 2017 Hà My xuất hiện trong chương trình “Tình Bolero hoan ca”.