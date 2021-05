Tác giả ‘Tình thôi xót xa’ ở tuổi 72: Chân hoại tử suýt phải cưa, mong được sống an yên đến cuối đời

Nhạc sĩ Bảo Chấn là một trong những nhạc sĩ thuộc thế hệ đầu của nhạc trẻ Việt Nam sau thời kỳ đổi mới. Ông hoạt động âm nhạc từ rất sớm và bắt đầu sáng tác từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước.

Tên tuổi của Bảo Chấn gắn liền với giai đoạn “hoàng kim” của chương trình “Làn sóng xanh”. Các ca khúc của ông chủ yếu mang giai điệu lãng mạn, trữ tình, góp phần đưa tên tuổi của một số ca sĩ trẻ như Lam Trường, Hồng Nhung,.. trở thành những ngôi sao.

Không chỉ có vậy, Bảo Chấn còn được coi là một trong những người tiên phong ở lĩnh vực hòa âm phối khí tại Việt Nam. Các ca khúc do ông phối khí được đánh giá mang màu sắc mới lạ nhưng không đánh mất bản sắc.

Hai cú sốc lớn trong sự nghiệp âm nhạc

Giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, năm 2004, Bảo Chấn bị Hội nhạc sĩ Việt Nam cảnh cáo vì ca khúc “Tình thôi xót xa” bị coi là đạo phẩm từ ca khúc I’ve never been to me của Charlene người Mỹ và bản hòa tấu Frontier của nhạc sĩ Nhật Keiko Matsui. Sau vụ việc này, sự nghiệp âm nhạc của Bảo Chấn “tụt dốc không phanh”, ca khúc “Tình thôi xót xa” sau đó đã được ông xin thôi phát trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Giờ đây, sau gần 20 kể từ sự việc đạo nhạc năm ấy, nhạc sĩ Bảo Chấn trầm ngâm chia sẻ:

“Thật ra, tôi không đau bằng mấy đứa nhỏ trong nhà. Tụi nhỏ đau khi ba của chúng bị người ta sỉ vả. Một người bạn của tôi cho những lời ấy là “ác độc”. Họ lèo lái, đắp vá, tạo thành một thứ quá lớn so với một bài hát. Tôi lại cho là “sự cạnh tranh”. Mà cạnh tranh nghề nghiệp là hiển nhiên, phải chấp nhận. Tôi cũng chẳng thấy ác độc nữa.

Ca khúc "Tình thôi xót xa" làm nên tên tuổi của Lam Trường

Tôi không trốn tránh gì nhưng trong nhiều ngõ có thể đi, tôi tránh những ngõ đông đúc. Tôi có đọc các chia sẻ của đồng nghiệp. Đọc để biết nhưng quyết định vẫn là của tôi. Giờ nghĩ lại, quyết định khi ấy quá đúng ấy chứ!

Có lẽ, tôi đã khiến nhiều người thất vọng về mình. Thế thì tôi rút lui để họ không buồn phiền mình nữa. Mọi thứ xảy ra trong đời tôi đều tự nhiên. Tôi tự nhiên như sông, như suối, như gió, như mưa. Tôi sống như câu Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh anh Sơn viết”, ông nói với Vietnamnet.

Cú “sốc” thứ hai đối với Bảo Chân là vào năm 2009, nhạc sĩ Bảo Phúc – em trai ruột của nhạc sĩ Bảo Chấn bất ngờ qua đời khiến ông trở nên suy sụp. Bảo Phúc qua đời, Bảo Chấn không chỉ mất đi một người em trai mà còn mất đi một tri kỷ trong âm nhạc. Đến nay, khi nhắc về Bảo Phúc, Bảo Chấn vẫn không thôi xót xa:

“Cú nặng nhất đời tôi vẫn là Bảo Phúc. Nó đi, tôi trống rỗng vô cùng, đời cũng vô vị từ đó. Tôi hết vui nên ngừng âm nhạc lại. Phúc – một đứa ruột thịt, đồng nghiệp mà cũng là tri âm, tri kỷ của tôi.

Cái tình anh em đã lớn mà nó còn là tri âm nghệ thuật. Phúc sợ mà cũng rất thương tôi. Nó là trai lơ, hay chê tôi nhà quê, không biết chơi bời. Mấy bài như Sông khuya hay Nỗi đau ngọt ngào đều là tôi viết cho Phúc, sẽ không bao giờ công bố”, nhạc sĩ Bảo Chấn chia sẻ với Vietnamnet.

“Tôi mong sao từ đây đến chết được yên ổn, gia đình đừng gặp chuyện gì”

Ở tuổi 72, sức khỏe của nhạc sĩ Bảo Chân giảm sút rõ rệt. Cuối năm 2020, ông gặp tai nạn và suýt phải cưa chân. “Hôm ấy, tôi đi mua chuối, đang đứng trên lề thì bị một người lái xe máy tông ngã. Tôi nằm sõng soài trên đường còn người đó chạy đi mất, đến nay vẫn không biết ai. Tôi nghĩ đơn giản nên về nhà tự xử lý vết thương không ngờ vết thương bị nhiễm trùng nên hoại tử.

Tôi có chút lo lắng nhập viện. Chụp MRI xong, bác sĩ nói: Nếu để muộn hơn chút nữa, chú có thể chết vì nhiễm trùng. Tôi suýt phải cưa chân giống Lê Quang.

Tôi lớn tuổi cộng thêm bệnh nền tiểu đường nên bác sĩ không thể gây tê hay gây mê khi làm phẫu thuật. Nói đơn giản, họ cắt mổ “sống” trên chân tôi.

Tôi trải qua 2 lần phẫu thuật, mỗi ngày đều bị chọc ống từ chân vào sâu đến gối hút dịch. Vì quá đau, tôi bảo bác sĩ cưa chân tôi đi! May sao các bác sĩ vẫn kiên quyết không cưa chân mà chữa trị tận tình”, Bảo Chấn chia sẻ về tình hình sức khỏe.

Từ sau tai nạn, sức khỏe của nhạc sĩ Bảo Chân yếu đi rõ rệt, làm việc gì cũng mau mệt. Ngoài tiểu đường, ông còn mắc nhiều bệnh tuổi già khác.

Ở tuổi U80, nhạc sĩ Bảo Chân mong muốn sẽ được sống an yên nốt phần đời còn lại. Ông chia sẻ: “Tôi luôn muốn làm một show chung với 2 người là anh Dương Thụ và Bảo Phúc. Một người buông phím, một người đã không còn, nên thôi. Tôi mong sao từ đây đến chết được yên ổn, gia đình đừng gặp chuyện gì”.