Tiết lộ bất ngờ của danh ca Thanh Hà về cách hòa thuận giữa chồng cũ và bạn trai hiện tại

Mới đây, trong chương trình Music Box, MC Kỳ Duyên đã có chia sẻ về một lần cô tới tham dự tiệc sinh nhật của con gái danh ca Thanh Hà tại nhà riêng. Nữ MC tâm sự:

“Tôi nghĩ, một trong những điều để thể hiện lòng yêu con cái là làm điều tốt nhất cho con. Một trong những điều đó là để con có được tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Dù bố mẹ có li dị, nhưng nếu người lớn biết giữ hòa khí, hai bên làm bạn cùng lo cho đứa con thì đứa con đó sẽ không cảm thấy thiếu thốn gì hết.

Tôi thấy hơi đáng tiếc khi nhiều người li dị xong dùng đứa con làm vũ khí để bên bố ghét mẹ, bên mẹ ghét bố, cấm con không được gặp bố, gặp mẹ, nói xấu bố hoặc mẹ với con. Đó là cái làm hại chính đứa con vì đứa con nào cũng muốn có bố có mẹ, nếu cứ nói xấu bố mẹ là không thương con, dạy cho con sự hận thù.

Hôm nọ tôi có tới nhà Thanh Hà ăn sinh nhật con gái cô ấy và thấy một cảnh khá dễ thương. Đó là bố của Bella (con gái Thanh Hà) tới ở chung nhà, bắt tay nói chuyện với bạn trai Thanh Hà rất thoải mái. Thanh Hà vẫn lo cho chồng cũ như bình thường, không hề có sự ghen tuông gì".

Sau khi MC Kỳ Duyên kể xong, danh ca Thanh Hà đã tiết lộ bí quyết để có thể giữ hòa khí giữa chồng cũ và bạn trai hiện tại cũng như mình với bạn gái của chồng cũ. Nữ ca sĩ chia sẻ:

"Bí quyết để tôi hòa thuận với chồng cũ và cả bạn gái của chồng cũ là luôn nghĩ những điều tốt nhất cho con cái. Khi tôi nói chuyện với chồng cũ mà không có Roland (bạn trai hiện tại của Thanh Hà) ở đó, tôi luôn ca ngợi bạn trai mình là tuyệt vời, vĩ đại. Ngược lại, khi nói chuyện với bạn trai về chồng cũ, tôi luôn nói chồng cũ là tuyệt vời, vĩ đại”.

Giải thích về lý do vì sao người cũ tuyệt vời như vậy mà vẫn chia tay, danh ca Thanh Hà tâm sự, do lúc đó cô còn trẻ người non dạ nên không biết trân trọng. “Tôi đã thất bại và có bài học cho chính mình để giữa hạnh phúc tốt hơn", cô nói.