Mới đây, cư dân mạng xôn xao khi xuất hiện một người phụ nữ tự nhận là vợ chưa công khai của danh hài Hoài Linh. Được biết, đó là ca sĩ Hà My (cháu gái danh ca Thái Châu).

Trên trang cá nhân của mình, Hà My chia sẻ ảnh chụp cùng nam nghệ sĩ để làm bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa hai người. Cô cũng cho biết mình công khai tình cảm này là vì muốn lên tiếng bảo vệ Hoài Linh giữa những ồn ào với bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên. Nữ ca sĩ còn ẩn ý sẽ đăng tải những tâm sự của nam nghệ sĩ trong thời gian tới, bất chấp việc có được anh đồng ý hay không.





Hoài Linh và Hà My khi còn trẻ

Sự xuất hiện của người vợ tự xưng này khiến công chúng không khỏi tò mò và “đào” lại những chuyện cũ. Trước đó, vào năm 2017, Hà My tham gia chương trình “Tình Bolero hoan ca” sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu. Trong phần thi của mình, nữ ca sĩ đã dùng âm nhạc để kể về mối tình đầu. Hà My chia sẻ rằng người mà cô yêu là danh hài nổi tiếng, được khán giả yêu thích, hài hước trên sân khấu nhưng nghiêm khắc ngoài đời. Hà My chia sẻ rằng kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô với nam danh hài khi quen nhau là anh đưa cô về quê, nắm tay và hôn lên trán cô.

Hà My tham gia chương trình “Tình Bolero hoan ca” sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu

Sau màn biểu diễn này, giám khảo Thanh Hằng đã vô tình tiết lộ chuyện Hoài Linh từng yêu Hà My. Nữ ca sĩ cũng thừa nhận Hoài Linh là tình đầu cũng là mối tình cô khắc cốt ghi tâm. Hà My cũng chia sẻ rằng, nam danh hài từng thầm thương trộm nhớ cô từ thời anh chưa nổi tiếng.

Hoài Linh đã gửi đến Hà My ca khúc "10 năm tình cũ"

Cũng trong chương trình này, ở phần thi có chủ đề “Nhạc theo yêu cầu” (các thí sinh sẽ thể hiện ca khúc theo yêu cầu của khán giả), Hoài Linh đã nhờ chương trình gửi tặng bài hát “10 năm tình cũ” đến ca sĩ Hà My. Anh nhắn nhủ: "Chúc em lúc nào cũng nhiều năng lượng và phải cố gắng lên nha. Đừng có phụ lòng anh Bốn đó".

Hà My từng chia sẻ Hoài Linh là mối tình khắc cốt ghi tâm của cô





Cả hai khi còn đứng chung sân khấu