Thông tin NSƯT – đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời sáng 13/6 khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa. Tên tuổi của đạo diễn Lê Cung Bắc gắn liền với hàng loạt bộ phim đình đám như Người đẹp Tây đô, Vó ngựa trời nam, Mỹ nhân Sài thành, Duyên trần thoát tục, Nhịp đập trái tim,…

Buổi tiễn đưa linh cữu cố đạo diễn được diễn ra vào lúc 14h ngày 15/6, sau đó an táng tại quê nhà Long An. Trong bối cảnh dịch bệnh nên tang lễ rất quạnh vắng, đa số các nghệ sĩ đều gửi vòng hoa đến viếng từ trước. Tuy nhiên, vẫn có một số nghệ sĩ thân thiết tới đưa tiễn cố đạo diễn về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tang lễ đạo diễn Lê Cung Bắc diễn ra đơn giản tại nhà riêng

Là người gắn bó với đạo diễn Lê Cung Bắc như ruột thịt, diễn viên Việt Trinh không cầm được nối xót xa: “Giây phút tiễn anh đi về nơi an nghỉ, trời mưa to như trút nước. Anh Bắc ơi”.

Trước đó, khi nghe tin người đàn anh thân thiết qua đời, nữ diễn viên “Người đẹp Tây Đô” đã khóc hết nước mắt: “Không còn nước mắt để khóc anh Bắc ơi! Em mãi là 1 đứa em út của anh chị. Sẽ là cô của các cháu. Anh đi rồi em sẽ bên cạnh chị. Anh đừng lo chị ở lại cô đơn 1 mình anh nhé! Em sẽ ghi nhớ và làm theo lời dạy của anh. Những lúc anh trên giường bệnh. Khỏe 1 xíu là anh kêu chị điện cho em để nói chuyện và dặn dò.

Em nhớ lần cuối nói chuyện với anh mấy hôm trước. Anh thều thào nói: Mong anh khỏe để về nhà rồi gặp em với chị Châu Thổ để bàn 1 dự án phim mà anh đang muốn thực hiện. Nhưng không kịp nữa rồi anh Bắc ơi! Nhưng anh yên tâm. Em và chị Châu Thố sẽ cùng nhau thực hiện ước nguyện của anh. Hơn 1 năm qua. Anh đã mạnh mẽ, dũng cảm và lạc quan trên giường bệnh. Anh 1 lòng hướng Phật. Đọc kinh mỗi ngày cho dù người rất mệt mỏi và đau.

Nay anh đã được về với Phật. Phật đã dang tay đón Anh. Anh ra đi thanh thản nhẹ nhàng. Anh Lê Cung Bắc: 1 người anh, 1 người em mang ơn, 1 đạo diễn tài ba. Em mãi ghi tạc trong lòng. Anh không mất đi đâu hết. Hình ảnh của anh đã in đậm trong những bộ phim anh làm đạo diễn và là linh hồn của bộ phim Người đẹp Tây Đô".

Nghệ sĩ Thành Lộc lặng lẽ đứng nhìn linh cữu của đạo diễn Lê Cung Bắc

Vợ chồng diễn viên Huỳnh Đông tới đưa tiễn cố đạo diễn về nơi an nghỉ cuối cùng

Vợ và hai con đạo diễn - NSƯT Lê Cung Bắc

Con trai cố đạo diễn không nén được nỗi đau