Ngày 5/6, hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy đột ngột ra đi ở tuổi 45 khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả vô cùng bàng hoàng và xót xa. Hôm nay (8/6), tang lễ Hoa hậu Thu Thủy đã diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc Gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, gia đình Hoa hậu tổ chức tang lễ đơn giản, khách đến viếng đều phải đeo khẩu trang, đảm bảo quy tắc phòng chống dịch để đảm bảo an toàn. Thi hài cố hoa hậu sẽ được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ và an táng tại quê nhà Nam Định.

Giây phút tiễn đưa hoa hậu Thu Thủy về đất mẹ khiến người thân, bạn bè không kìm được nước mắt.

Tang lễ của hoa hậu Việt Nam 1994 được diễn ra vào sáng nay

Mẹ của hoa hậu Thu Thủy đi không vững, phải có hai người dìu. Được biết, bố của cô cũng vừa qua đời hồi đầu năm nay. Em dâu hoa hậu Thu Thủy đau xót: "Trong lúc này, kể cả đã từng tham gia để viết nên nhiều cuốn sách về ngôn ngữ, từ điển... thì mẹ chồng tôi chắc cũng không tìm được từ ngữ nào để có thể diễn tả được nỗi đau này".

Con trai cố hoa hậu ngồi chết lặng trên xe tang đưa tiễn mẹ về cõi vĩnh hằng. Người chồng đầu tiên của hoa hậu Thu Thủy chia sẻ "Trong suốt chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội, tôi không dám nói gì. Tôi chỉ nói với con ra Hà Nội gấp vì mẹ bệnh nặng. Về tới nhà, bà ngoại nói mẹ mất, con gục xuống im lặng và khóc".

Nhiều người đau xót tiễn đưa hoa hậu Thu Thủy về nơi an nghỉ cuối cùng. Ai cũng không kiềm được những giọt nước mắt xót xa.

Sự ra đi đột ngột của hoa hậu Thu Thủy ở độ tuổi 45 khiến người thân, bạn bè vô cùng bàng hoàng, tiếc thương cho nàng hậu tài sắc vẹn toàn

Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân thất thần trong lễ tang hoa hậu Thu Thủy

Nguyễn Thu Thủy sinh năm 1976 tại Hà Nội. Cô đăng quang hoa hậu Việt nam năm 1994 khi mới chỉ 18 tuổi. Người đẹp cũng giành giải “Ứng xử hay nhất” tại cuộc thi Sau khi đăng quang, Thu Thủy từng có thời gian du học tại Mỹ. Khi trở về nước, cô ít xuất hiện tại các hoạt động showbiz mà dành thời gian cho kinh doanh, viết sách và làm MC. Sự ra đi của cô để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với người thân, bạn bè và đồng nghiệp.