Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2021 nhanh, chính xác nhất

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 21 tỉnh, thành phố công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2021-2022. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi theo hướng dẫn dưới đây.

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Bình Dương năm 2021

Sáng 18/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương chính thức công bố kết quả thi vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Thí sinh tra cứu TẠI ĐÂY.

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2021

Chiều 17/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh chính thức công bố kết quả thi vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Thí sinh tra cứu TẠI ĐÂY.

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế vừa công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 (năm học 2021-2022). Thí sinh tra cứu TẠI ĐÂY.

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 thành phố Cần Thơ năm 2021.

Chiều 16/6, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của 27 trường THPT trên địa bàn tỉnh trong kỳ thi tuyển sinh năm học 2021-2022.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào trực tuyến bằng cách truy cập trang thông tin điện tử của Sở TẠI ĐÂY hoặc uy cập trực tiếp vào trang Thông tin tuyển sinh TẠI ĐÂY. Tiếp đó, thí sinh vào tra cứu điểm thi/tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm học 2021 đánh số báo danh để biết điểm thi của mình.

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh năm 2021

Chiều 16/6, Sở GDĐT Tây Ninh thông báo điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 của các trường.

Thí sinh có thể xem thông tin TẠI ĐÂY.

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Ngày 16/6, Sở GD&ĐT Khánh Hòa công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2021 trên trang thông tin tin điện tử của tỉnh.

Thí sinh tra cứu điểm thi TẠI ĐÂY!

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Trà Vinh năm 2021

Ngày 16/6, Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Theo đó, trường THPT Phạm Thái Bường có điểm chuẩn cao nhất là 26 điểm và trường THPT thành phố Trà Vinh cùng THPT Vũ Đình Liệu có điểm chuẩn thấp nhất là 15 điểm.

Trước đó, vào ngày 15/6, Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh đã chính thức công bố kết quả vào lớp 10 năm 2021-2022. Thí sinh tra cứu điểm thi TẠI ĐÂY!

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm 2021

Ngày 15/6, Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Thí sinh tra cứu điểm thi TẠI ĐÂY.

Sau khi có điểm thi, các trường THPT có tổ chức thi sẽ nhận đơn phúc khảo bài thi của thí sinh; sau đó sẽ chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi về Chủ tịch Hội đồng chấm thi. Dự kiến đến ngày 30/6, tỉnh Tiền Giang sẽ công bố kết quả trúng tuyển vào THPT.

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh An Giang năm 2021

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã chính thức công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 TẠI ĐÂY. Cách thức tra cứu: Thí sinh và phụ huynh nhập thông tin: Họ và tên hoặc Số báo danh, sau đó ấn “Tìm kiếm” là xem được kết quả.

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2021

Chiều 14/6, Sở GD&ĐT Nghệ An đã chính thức công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm.

Thí sinh tra cứu điểm thi TẠI ĐÂY!

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Nam năm 2021

Thí sinh tra cứu điểm thi TẠI ĐÂY!

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh năm 2021

Ngày 14/6, Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Để biết điểm thi, thí sinh và phụ huynh có thể đến điểm đăng ký dự thi để tra cứu. Hiện kết quả đã được niêm yết tại các điểm thi.

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Hà Giang năm 2021

Chiều ngày 15/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang đã thông báo kết quả chấm thi và tiếp nhận nguyện vọng phúc khảo.

Tra cứu điểm thi tuyển sinh TẠI ĐÂY!

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Thí sinh tra cứu điểm thi TẠI ĐÂY!

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Ngày 13/6, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã công bố điểm thi và thứ tự xếp hạng của tất cả thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh.

Tra cứu điểm thi TẠI ĐÂY!

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

Mới đây, Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2021-2022.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi TẠI ĐÂY.

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm 2021

Ngày 13/6, các thí sinh tỉnh Đồng Nai có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 TẠI ĐÂY.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Đồng nai, điểm trung bình của các bài thi vào lớp 10 năm nay cao hơn nhiều so với năm học trước đó, do đề thi năm nay khá thuận lợi. Vì vậy, điểm chuẩn vào các trường THPT có tổ chức thi năm nay dự kiến cao hơn so với mọi năm.

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm 2021

Thí sinh có thể xem điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 tại các trường THPT, THCS & THPT dự thi hoặc trên trang thông tin của Sở GD-ĐT Vĩnh Long TẠI ĐÂY.