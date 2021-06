Vụ thảm sát ở Thái Bình, công an tiết lộ thái độ thản nhiên đến rợn người của hung thủ

Liên quan đến vụ con rể giết bố mẹ vợ và vợ gây rúng động ở Thái Bình, Thượng úy Nguyễn Tuấn Linh – Phó Trưởng Công an xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình chia sẻ với Người đưa tin, vào 28/6, Đào Văn Thịnh (Sinh năm 1979, trú thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) đã tới công an xã đầu thú về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Đào Đình C. (SN 1946), bà Vũ Thị M. (SN 1946, vợ ông C,) và chị Đào Thị S. (SN 1978, vợ Đào Văn Thịnh, con gái ông C.) cùng trú tại thôn Bái Trang.

Tang lễ 3 nạn nhân diễn ra vào 15h chiều ngày 28/6

Khi đến công an xã tự thú, Thịnh ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ và không có biểu hiện gì thất thường. Lúc mới tới cơ quan công an, Thịnh cho biết mình đã giết bố mẹ vợ và vợ và bảo công an bắt với thái độ thản nhiên.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Linh cho biết: "Khi Thịnh nói giết người với khuôn mặt thản nhiên, chúng tôi tưởng Thịnh nói nhảm. Lúc đó, công an xã mới hỏi anh giết ai thì Thịnh nói lần 2 em giết bố mẹ vợ, và vợ em rồi. Khi đó, chúng tôi mới hỏi giết bằng gì thì Thịnh nói dùng dao chém và bảo công an: "Các anh bắt em đi". Qua xác minh, sự việc đúng như Thịnh trình báo nên chúng tôi tiến hành bắt giữ đối tượng...", Thượng uý Tuấn Linh kể.

Người thân, bà con hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân

Qua kiểm tra tại hiện trường, bà Vũ Thị M. và chị Đào Thị S. tử vong ở cuối sân, gần đầu ngõ, còn ông Đào Đình C. tử vong tại ghế uống nước.

Tại cơ quan điều tra, Đào Văn Thịnh bình tĩnh khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, Thịnh khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng nên sáng 28/6, chị S. đã viết đơn đưa ra tư pháp xã để làm thủ tục ly hôn.

Sau đó, Thịnh đến nhà bố mẹ vợ thì thấy ông C. và chị S. đang ngồi uống nước ngoài sân. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, Thịnh đã dùng dao tại nhà nạn nhân, chém 3 người tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thịnh trở về nhà rồi tới công an đầu thú.