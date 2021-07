Cố diễn viên Đức Long qua đời gần 1 tháng, bạn thân 10 năm Cao Thái Hà chưa thể nguôi ngoai

Đầu tháng 7 vừa qua, diễn viên Đức Long qua đời ở tuổi 33 khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả không khỏi thương tiếc. Đặc biệt là Cao Thái Hà – bạn thân 10 năm của diễn viên Đức Long, từ khi cả hai chưa nổi tiếng. Đối với nữ diễn viên, bạn thân Đức Long giống như một thành viên trong gia đình.

Đã gần 1 tháng kể từ khi bạn thân qua đời, dường như Cao Thái Hà vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất đi người bạn thân thiết. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên "Kiều" đã đăng tải dòng trạng thái đầy nuối tiếc kèm theo bức hình chụp chung của hai người. Cô viết: "Tớ rất nhớ gương mặt khi cười của câu" trên nền bài hát "See you again" (Hẹn gặp lại).

Story trên Facebook của Cao Thái Hà

Cao Thái Hà từng chia sẻ về tình bạn như ruột thịt với cố diễn viên Đức Long: "Long thương tôi lắm, trong nghề này tôi không chơi được với nhiều người. Với tôi, mỗi 1 người là đủ rồi. Tình bạn 10 năm này với tôi không chỉ là bạn bè nữa mà coi nhau như người thân".

Cả hai đã đồng hành với nhau từ khi chưa nổi tiếng

Quãng đường đó dài gần 1 thập kỷ

Trong tang lễ của bạn thân 910năm, Cao Thái Hà bày tỏ nguyện vọng của mình: "Sau khi hoả táng và mang tro cốt của Long về chùa, Hà đã xin phép mẹ Long cho mang 1 tấm di ảnh nhỏ về nhà để đặt cạnh bàn thờ của cha. Mỗi ngày Hà sẽ thắp hương cho Long".