Chiều tối ngày 13/7 vừa qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 3 phút, ghi lại cảnh hai thanh niên (một nam, một nữ) đang xin qua trạm kiểm soát dịch tại TP. Tân An (Long An) để đưa mèo đi khám thú y. Đoạn clip được cho là do một cán bộ tại chốt kiểm soát đăng tải lên mạng xã hội.

Trong clip, cả hai thanh niên đều không mang giấy tờ tùy thân nên người cán bộ quay clip đã không đồng tình cho qua chốt và giải thích rằng đang kiểm soát dịch theo Chỉ thị 16.

Đáng chú ý, khi nghe cô gái khóc lóc bảo “con mèo nó yếu rồi mà chú” thì người đàn ông đã trả lời: “Chú hỏi 2 đứa nè, tính mạng con mèo bằng cả cộng đồng hay không, tại sao 2 đứa thực hiện không tốt? Thôi mời 2 đứa vào chỗ công an làm việc đi, chắc chắn là phải xử lý vi phạm thôi. Ra đường không có lý do chính đáng đây”.

Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, có nhiều luồng ý kiến trái chiều được đưa ra. Một bên cho rằng việc đưa vật nuôi đi thú y theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là không bị cấm và việc người cán bộ quay lại clip sau đó đăng tải lên mạng xã hội là chưa đúng. Bên còn lại thì cho rằng hành động của hai thanh niên này giữa mùa dịch bệnh là vi phạm, lời của cán bộ này hoàn toàn đúng. Số ít thì cho rằng quan trọng là cách ứng xử linh hoạt, mềm dẻo của cả hai bên.

Trước những tranh luận gay gắt của cư dân mạng, mới đây, Facebook D.M – người nhận là bạn nữ trong đoạn clip tiếp tục lên tiếng và mong muốn sẽ kết thúc sự việc này tại đây.

“Về sự việc ngày hôm qua em rất cảm ơn mọi người vì đã quan tâm và đồng cảm với em. Em biết mình cũng có phần sai vì đã ra đường vào thời điểm nhạy cảm này, em không biện minh hay chối cãi gì hết ạ. Bé nhà em đã ra đi rồi nên em cũng không muốn làm lớn chuyện thêm.

Hôm qua chú quay clip có hình ảnh em up lên mạng khi chưa có sự đồng ý của em và chú cũng đã liên hệ xin lỗi em về việc này rồi nên chuyện của em và chú ấy coi như là đã xong ạ!

Em cũng mong mọi người ngưng bàn tán và chia sẻ về chuyện này để bé mèo nhà em được yên nghỉ.”.

Theo đó, cô gái thừa nhận mình sai khi ra đường vào thời điểm dịch bệnh diễn ra phức tạp và mong muốn kết thúc sự việc tại đây. Đồng thời cô gái tiết lộ vị cán bộ quay clip đã liên hệ xin lỗi mình khi đăng tải clip mà chưa có sự đồng ý.

Trước đó, cô gái này từng bức xúc khi bị cán bộ đăng quay clip mà chưa có sự đồng ý của cô.

Bài viết của D.M trước đó