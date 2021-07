Từ ngày 7/7, câu lạc bộ Suối mát từ tâm do “bà trùm” hoa hậu Phạm Kim Dung sáng lập đã cùng các hoa hậu như Tiểu Vy, Lê Âu Ngân Anh, Á hậu Phương Anh, Kiều Loan, Ngọc Thảo,… tổ chức chiến dịch phát cơm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Chiến dịch sẽ kéo dài liên tục trong 10 ngày, mỗi ngày có từ 1.500 – 1.700 suất ăn được phát tại chỗ và đem đến các khu cách ly trên địa bàn TP.HCM.

Mục tiêu ban đầu của chiến dịch là trao tặng 10.000 suất ăn, nhưng với sự chung tay đóng góp của các mạnh thường quân, câu lạc bộ đã trao tặng hơn 15.000 ăn cho bà con, lực lượng dân phòng và các tình nguyện viên tham gia chống dịch.

Bà Phạm Kim Dung chia sẻ: “Ngoài việc chuẩn bị phần ăn no bụng, chúng tôi còn muốn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho bà con để đảm bảo sức khỏe, chống chọi với dịch bệnh. Lực lượng tuyến đầu có khỏe mạnh thì chúng ta mới an toàn. Do đó chúng tôi mong muốn đem đến bữa ăn chất lượng hơn có đầy đủ thịt, cá, rau, tráng miệng để lực lượng cán bộ chống dịch có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ".

Chiến dịch lần này của câu lạc bộ Suối mát từ tâm nhận được sự ủng hộ từ các hoa hậu, á hậu và nhiều mạnh thường quân như hoa hậu Đặng Thu Thảo, á hậu Diễm Trang, á hậu Kiều Loan, hoa hậu Lương Thùy Linh,… Ngoài ra, chiến dịch còn có sự tham gia tích cực của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam.

Ông Đặng Hồng Anh – Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ cho biết: Trong suốt 30 năm qua, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã vận động hơn 500 tỉ để thực hiện các công tác thiện nguyện: hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt, hỗ trợ nông dân thất thu mùa màng, hỗ trợ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong lúc đại dịch phức tạp như hiện nay, chúng tôi cũng có những khó khăn riêng nhưng hết sức cố gắng chia sẻ với cộng đồng bằng tất cả những gì chúng tôi có”.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy thổ lộ: “Chứng kiến những mảnh đời khó khăn đang kiệt quệ vì đại dịch, Vy cũng như mọi người đã quyết định thực hiện chiến dịch “Bếp ăn Suối mát từ tâm” với hi vọng có thể cung cấp hàng ngàn bữa ăn dinh dưỡng cho người dân khó khăn để chống chọi với đại dịch".