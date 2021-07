Theo Pháp luật và Bạn đọc, ngày 1/7, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết đã mời Nhâm Hoàng Khang tới làm việc ở trụ sở tại TP.HCM.

Một đại diện Bộ Công an cho biết, do đang trong quá trình điều tra nên phía công an chưa thể cung cấp thông tin thêm về vụ việc.

Trước đó, ngày 28/6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã gửi giấy mời Nhâm Hoàng Khang đúng 8h30 ngày 1/7/2021 có mặt tại Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (số 258, đường Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM) để làm việc, liên quan đến vụ việc mà Cục đang thụ lý, điều tra.

Nhâm Hoàng Khang là một lập trình viên hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Anh được biết đến là người đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng như tiên phong đưa esim vào iPhone Lock và là người khá “có tiếng” trong giới công nghệ thông tin. Nhâm Hoàng Khang còn được cư dân mạng gọi với cái tên “cậu IT” và từng là một “trợ thủ” của bà Nguyễn Phương Hằng.