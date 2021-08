Choáng ngợp với vẻ đẹp mong manh của hoa hậu Giáng My ở tuổi 20

Mới đây, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My vừa đăng tải loat ảnh của cô trong bộ phim “Sài Gòn trong trái tim em”. Nhan sắc mỹ miều của Giáng My ở tuổi 20 khiến nhiều người choáng ngợp.

Giáng My nhớ lại kỷ niệm khi đóng phim “Sài Gòn trong trái tim em”: “Đây là một bộ phim gặp khó khăn nhất, đáng lẽ một dàn diễn viên hùng hậu 32 người sẽ bay sang Australia để quay. Nhưng khi xin visa năm 1999 còn rất khó khăn nên chỉ có 4 người được cấp. Vậy nên sang đến Sydney đạo diễn phải cast lại từ đầu các diễn viên sống tại đó”.

Đây là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của mỹ nữ, vì đoàn phim bị kẹt lại Sydney khá lâu do trời mưa nên không thể quay ngoại cảnh.

Vẻ đẹp rực rỡ của Giáng My khiến nhiều người thổn thức. Mái tóc dài, làn da trắng không tì vết, ánh mắt biết nói và khuôn miệng chúm chím khiến Giáng My nổi bật trong từng khung hình.

Nhiều khán giả nhận xét, trang phục của cô từ năm 1999 đến giờ vẫn không bị lỗi mốt, và vẻ đẹp của cô vẫn đi cùng năm tháng.

Năm 1992, Giáng My giành ngôi vị Hoa hậu đền Hùng – cuộc thi do báo Tiền Phong phốp hợp với Sở Văn hóa tỉnh Vĩnh Phú tổ chức. Khi đó, Giang My là sinh viên Nhạc viện Hà Nội (Nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Hà Nội) được nhà trường cử đi thi.

Với khuôn mặt khả ái, vóc dáng cân đối cùng sự am hiểu về lịch sử, Giáng My đã chiếm trọn cảm tình của ban giám khảo và giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi.