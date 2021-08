Giáng My khoe vẻ đẹp cổ điển trong mùa thu nước Anh

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My vừa khoe loạt ảnh khi cô sang Anh vào mùa thu. Người đẹp sinh năm 1971 cho hay: "Nhớ mùa thu nước Anh, nơi được mệnh danh là thủ đô công viên và những khu vườn đẹp nhất thế giới".

Giáng My chia sẻ thời tiết lý tưởng nhất để đi du lịch ở Anh là từ tháng 8 đến tháng 10. "Chỉ cần một ly chocolate nóng và một cái bánh mì kẹp, bạn có thể ngồi cả ngày trong công viên đọc một quyển sách yêu thích, ngắm thiên nga, vịt trời hay đủ các loài hoa thi nhau khoe sắc. Thậm chí bạn có thể mang theo một cái túi để nhặt hạt dẻ rơi đầy trong công viên", Giáng My viết.

Cô chia sẻ về sở thích của mình: "Đi bảo tàng tại London cũng là một điều không thể bỏ qua khi đến đây, nhưng My mê nhất là đi xem nhạc kịch tại các nhà hát khác nhau. Sở thích của My là thích đi chợ cuối tuần, mỗi lần đi là cháy túi vì khuân về thượng vàng hạ cám những đồ vintage. Khi đến đây có cảm giác như đưa ta vào những giấc mơ của quá khứ. Thỉnh thoảng nếu đã chán nơi náo nhiệt bạn có thể lên tàu đi xuống Bath, một thành phố cổ của nước Anh với lối kiến trúc hết sức độc đáo của kiến trúc sư John Wood".

Hoa hậu Đền Hùng chia sẻ, suốt 2 năm nay cô không được được du lịch và hơn 2 tháng nay cô không ra khỏi nhà nên cảm thấy bí bách, tù túng. Vì vậy, cô chia sẻ loạt ảnh của bản thân trong các chuyến đi trước đây để có thêm năng lượng tích cực.

Năm 1992, Giáng My giành ngôi vị Hoa hậu đền Hùng – cuộc thi do báo Tiền Phong phốp hợp với Sở Văn hóa tỉnh Vĩnh Phú tổ chức. Khi đó, Giang My là sinh viên Nhạc viện Hà Nội (Nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Hà Nội) được nhà trường cử đi thi. Với khuôn mặt khả ái, vóc dáng cân đối cùng sự am hiểu về lịch sử, Giáng My đã chiếm trọn cảm tình của ban giám khảo và giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi.