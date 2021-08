Đêm 25/8, giới nghệ sĩ cải lương bàng hoàng khi nghe tin nghệ sĩ Bạch Mai - soạn giả lừng lẫy của cải lương tuồng cổ qua đời do COVID-19. Nghệ sĩ Bạch Nga – em gái nghệ sĩ Bạch Mai cho biết, bà qua đời sau thời gian điều trị ở bệnh viện An Bình. Từ cuối tháng 7, sức khỏe và tinh thần của nghệ sĩ Bạch Mai xuống dốc do hai em lần lượt qua đời. (Nghệ sĩ Kim Phượng mất ngày 25/7 vì COVID-19, nhạc sĩ Thanh Châu mất ngày 8/8 vì suy hô hấp - PV).





Nghệ sĩ Bạch Mai

Sự ra đi của nghệ sĩ Bạch Mai để lại nỗi xót xa đối với nhiều người. Bà không chỉ là nghệ sĩ tuồng cổ lẫy lừng, mà còn là tác giả, đạo diễn, thầy dạy của nhiều nghệ sĩ cải lương sau này. Nghe tin Bạch Mai qua đời, NSƯT Kim Tử Long bàng hoàng:

"Nghe tin như sét đánh. Không nghĩ đó là sự thật nghệ sĩ tác giả đạo diễn Bạch Mai đã ra đi không bao giờ trở lại. Sân khấu cải lương tuồng cổ lại mất đi một cổ thụ của bộ môn cải lương tuồng cổ. Lòng không muốn nghĩ đó là sự thật, nhưng biết phải làm sao khi chị Bạch Mai đã về với cõi phật. Chị ơi hãy ra đi thanh thản chị nhé. Bình Tinh ơi con hãy mạnh mẽ lên hãy vượt qua nạn kiếp này, phật trời sẽ phù hộ cho con”.

Từng là học trò được nghệ sĩ Bạch Mai dìu dắt, nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền cầu nguyện cho thầy của mình được ra đi thanh thản. "Sư phụ của con, kính tiễn thầy về Phật quốc", nghệ sĩ Ngọc Huyền đau lòng viết.

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền chia buồn

Nghệ sĩ Kim Tiểu Long nhớ về kỷ niệm cùng cố nghệ sĩ Bạch Mai

Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều nghệ sĩ chỉ có thể tiễn đưa và chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ Bạch Mai qua trang cá nhân. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh đau lòng nói lời vĩnh biệt: "Cô ơi, trong hoàn cảnh dịch bệnh gia đình con không thắp được cho cô nén hương. Chúng con chỉ cầu xin Đức Phật gia hội cho cô nghệ sĩ Bạch Mai sớm được siêu sanh tịnh độ".

Ngân Quỳnh chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ Bạch Mai

Đại Nghĩa xót xa cho nghệ sĩ Bình Tinh - trong một tháng lần lượt mất đi những người thân yêu nhất là dì ruột, cậu ruột và giờ là mẹ.

Chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi, gia đình cải lương tuồng cổ Huỳnh Long đã mất đi ba người là nghệ sĩ Kim Phượng, nhạc sĩ Thanh Châu và mới đây là nghệ sĩ Bạch Mai.