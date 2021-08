NS Trà My đau xót nói lời vĩnh biệt NS Giang Còi: 'Hãy cười thật tươi và ra đi thanh thản anh nhé'

Đêm qua (4/8) nghệ sĩ Giang Còi đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư hạ họng. Là người đàn em thân thiết và cũng là người đồng hành cùng nghệ sĩ Giang Còi trong suốt quá trình điều trị bệnh, nghệ sĩ Trà My không nén được nỗi đau mất mát.

“Biết rằng điều đó sẽ xảy ra trong nay mai nhưng trong lòng em thấy buồn vô tận. Những gì có thể giúp được anh trong thời gian qua em cũng đã cố gắng hết sức rồi. Từ nay, sẽ chẳng bao giờ anh còn làm phiền em nữa. Mỗi khi đi viện lại gọi My ơi giúp anh việc này việc nọ. Chẳng bao giờ ...chẳng bao giờ nữa”, nghệ sĩ Trà My nghẹn ngào.

Từ khi nghệ sĩ Giang Còi phát bệnh, nghệ sĩ Trà My đã có mặt ở bên, giúp đỡ ông các thủ tục nhập viện. Khi bệnh tình của Giang Còi đột ngột chuyển xấu, nghệ sĩ Trà My lại đứng ra kêu gọi anh em đồng nghiệp thân thiết chung tay giúp đỡ nam nghệ sĩ. Cô cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên đàn anh. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh phức tạp, Trà My không thể vào tận nơi thăm nom trước lúc nghệ sĩ Giang Còi qua đời. Cô đau đớn tâm sự:

“Tại sao anh lại ra đi đúng vào thời điểm khắc nghiệt này chứ. Thời điểm mà khi anh nằm viện thì dịch Covid-19 bùng phát nặng trở lại. Tất cả bạn bè,người thân,đồng nghiệp muốn đến viện thăm anh mà không đến được. Ngay cả em! Đứa em gái từ đầu đến cuối hiểu rõ tình trạng bệnh của anh, mỗi khi đau anh đều nhờ em gọi bác sĩ tư vấn hộ, em cũng chẳng vào thăm được mà hàng ngày chỉ gọi điện hỏi thăm qua các con anh.

Những ngày cuối gần đây em không dám gọi facetime nữa vì em ko muốn thấy hình ảnh anh tiều tuỵ với chi chít dây tiêm truyền và máy trợ thở. Chỉ dám gọi cho các con của anh để hỏi thăm tình trạng hàng ngày...”.

Nghệ sĩ Trà My thăm hỏi nghệ sĩ Giang Còi hồi tháng 5

Dù không thể đến tận nơi thăm hỏi, nhưng bạn bè, đồng nghiệp và khán giả mến mộ nghệ sĩ Giang Còi vẫn luôn dành tình cảm, quan tâm, theo dõi tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ.

“Trong thời gian qua anh và gia đình anh, các con anh đã cố gắng hết sức. Cùng với sự nỗ lực tận tâm của các y bác sĩ của tất cả các bệnh viện nơi anh đến điều trị. Họ đã cố gắng và làm tất cả những gì có thể...Chẳng hối hận gì nữa khi các các con anh chăm sóc tận tình chu đáo và bản thân anh cũng đã gồng mình chiến đấu với những cơn đau với những lần tưởng như không gượng nổi”, nghệ sĩ Trà My nhắn gửi.

Lời cuối, cô gửi lời tiễn biệt đến đàn anh thân thiết: “Hãy cười thật tươi và ra đi thanh thản anh nhé! Ở nơi ấy anh sẽ làm nốt những dự định còn dang dở và những điều mong ước nhé”.