Mới đây, trên fanpage của một nhóm thiện nguyện đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thiện đi tặng đồ cứu trợ cho một người đàn ông vô gia cư tại TP.HCM kèm theo dòng mô tả đầy xúc động: “Chú không có nhà, chú phải ngủ ngoài đường, nhóm chỉ gửi tặng cho chú chút quà mà chú đã khóc rồi".

Trong đoạn clip, người đàn ông vô gia cư đang nằm trên vỉa hè thì bất ngờ được nhóm thiện nguyện ghét thăm, tặng khẩu trang, mì tôm và chiếc bánh mì ăn cho qua cơn đói.

Lúc này, người đàn ông bật dậy và xúc động nói lời cảm ơn những nhóm thiện nguyện. Sau khi được hỏi thăm, người đàn ông cho biết bản thân không có nhà nên phải lang thang ngoài đường suốt ngày. Nghe hoàn cảnh của ông, nhóm đã gửi tặng thêm 200 ngàn đồng tiền mặt. Nhận được tiền từ nhóm thiện nguyện, người đàn ông bật khóc vì xúc động. Vừa khóc ông vừa lấy tay lau nước mắt, luôn miệng cảm ơn nhóm thiện nguyện đã hỗ trợ.

Sau khi đoạn clip được đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người xúc động. Cuộc sống của những người vô gia cư vốn dĩ đã vất vả, nay lại càng khó khăn bởi dịch bệnh. Nhiều cư dân mạng đã gửi lời cảm ơn đến nhóm thiện nguyện vì những hành động ấm áp trong giai đoạn khó khăn này.