Hiện tại Hương vị tình thân vẫn tiếp tục thu hút khán giả, thậm chí liên tục lập kỷ lục mới về số lượng người xem. Sau những hình ảnh được cho rằng, đám cưới của Nam (Phương Oanh) và Long (Mạnh Trường) sẽ diễn ra thì trên mạng xã hội lại bất ngờ xuất hiện đoạn clip nghi là bà Bích (Tú Oanh) và bà Sa (NSƯT Thu Hạnh) đang “cà khịa” nhau trong đám cưới.

Đoạn clip ghi lại đoạn tập thoại của nghệ sĩ Tú Oanh và NSƯT Thu Hạnh khiến cư dân mạng chú ý.

Mở đầu đoạn hội thoại, bà Sa nói: "Đừng vui quá mà cẩn thận "tăng xông", đột quỵ đấy biết chưa".Đoạn clip ghi lại đoạn tập thoại của nghệ sĩ Tú Oanh và NSƯT Thu Hạnh khiến cư dân mạng chú ý.

Đáp lại bà Sa, bà Bích tỏ ra không thua kém: "Không phải lo, đây lúc nào cũng mang thuốc theo mình nhớ. Niềm vui đến quá lớn thì đôi khi cũng phải giữ lấy cái tim mình một tí chứ, đúng không?

Cờ đến tay ai người đấy phất, các cụ nói chẳng bao giờ sai. Tuy không phải thông gia nhưng giờ cũng bắc cầu, cũng đầy việc phải liên quan đến nhau đấy. Cho nên thức thời đi, đừng có bon chen".

"Thức thời thì ai bằng cô Bích, nhở", bà Sa đáp.

Hai bà mẹ đang tập thoại cho màn cà khịa nhau trong đám cưới của Nam và Long?

Trong quá trình tập thoại, hai nghệ sĩ còn tự điều chỉnh sao cho phù hợp, tự nhiên để mang đến cho khán giả những cảm xúc chân thật.

Trên hội nhóm yêu phim, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận:

"2 chị đóng đạt quá, biểu cảm như đời thật. 2 chị gặp nhau luôn quạt mát cho nhau".

"Cô Bích đáng lẽ ra phải nổi tiếng từ lâu với danh xưng nghệ sĩ hài chứ nhỉ. 2 bà mẹ chỉ tập thoại không thôi mà cái mặt đã ganh thế rồi, hay quá cơ", "Cờ tới tay ai người ấy phất, cô Bích lúc nào cũng chất".

Rất xuất sắc! Hai diễn viên còn sáng tạo lời thoại, làm nảy sinh tình huống cho bộ phim. "Hương vị tình thân" không có hai nhân vật này mất hấp dẫn.

Hương vị tình thân phần 2 tập 10 sẽ được phát sóng vào tối nay (10/8) trên kênh VTV1. Theo trailer, Nam vô tình gặp lại Long khi đứng trước cửa công ty. Trái ngược với thái độ quan tâm của Long thì Nam lại tỏ ra khá hờ hững.

Hương vị tình thân phần 2 tập 10 preview