“Hương vị tình thân” đang là bộ phim truyền hình “làm mưa làm gió” trên màn ảnh Việt hiện nay. Tuy nhiên, ít ai biết rằng phim được remake từ bộ phim “My Only One” của đài KBS Hàn Quốc. Ngoài nội dung chính trong phim, những điều xoanh quanh bộ phim cũng trở thành đề tài được khán giả bàn luận rầm rộ trên các mạng xã hội.

Mặc dù đều có nội dung hấp dẫn, nhưng xét riêng về khoản thời trang của nữ chính ở hai bản có thể thấy được sự chênh lệch rõ rệt. Nếu UEE của bản Hàn ghi điểm nhờ outfit thanh lịch thì Phương Oanh lại không ít lần bị khán giả chê bai vì gu ăn mặc khó hiểu.

UEE - Doran (My Only One)

UEE (SN 1988) là thành viên nhóm nhạc After School đình đám tại Hàn Quốc. Trong phim My Only One, UEE vào vai nữ chính Doran – một cô “lọ em” chính hiệu với tính cách dịu dàng. Chính vì vậy, trang phục trong phim của cô nàng cũng theo hướng thanh lịch, nữ tính. Sở hữu chiều cao 1m73 cùng thân hình chuẩn chỉnh, UEE dễ dàng “cân” được mọi loại trang phục.

Ttrang phục thường ngày của UEE tuy đơn giản nhưng cũng rất hút mắt. Cô nàng thường mix áo thun với denim jacket, quần ống đứng.

Ngoài ra, nữ chính Hương vị tình thân bản Hàn cũng thường xuyên diện áo blouse điệu đà, kiểu cách nhưng không quá diêm dúa, nổi bật. UEE chủ chọn gam màu nhẹ nhàng, để tôn lên sự nữ tính và hợp với tính cách nhân vật.

Bên cạnh đó, UEE còn thay đổi phong cách với các loại váy dáng dài, vừa thanh lịch, vừa kín đáo và tôn lên vóc dáng của cô. Chưa kể, stylist của phim còn chọn cho nữ chính những đôi giày tôn dáng như giày màu be, sandal quai mảnh để vóc dáng của UEE được tôn triệt để.

Với bối cảnh mùa lạnh, nữ chính Doran chủ yếu sử dụng các kiểu áo như áo dạ phối cùng áo len, chân váy. Không chỉ mặc những gam màu trung tính như be, đen, Doran UEE còn linh hoạt thay đổi với những gam màu tươi tắn, trẻ trung như hồng pastel, xanh nhạt,… Đây là lý do dù chỉ phối đồ layer nhưng UEE vẫn giữ được sự mới mẻ, không bị nhàm chán qua mỗi tập phim.

Phương Oanh – Phương Nam (Hương vị tình thân)

Ngay từ phần 1 Hương vị tình thân, phong cách thời trang của nữ chính Nam (Phương Oanh) đã không dành được nhiều thiện cảm từ khán giả. Cô thường xuyên diện áo thun, áo khoác kaki,… tuy năng động nhưng trông khá lỗi mốt.

Sang đến phần 2, phong cách thời trang của nữ chính lại tiếp tục vấp phải sự chê bai của khán giả, khi liên tục diện gile ngoài áo, diện thắt lưng to bản cùng layer khó hiểu,…

Để vào vai Phương Nam, bản thân diễn viên Phương Oanh đã phải tăng lên 6kg theo yêu cầu của kịch bản. Tuy nhiên, những trang phục của Nam trong Hương vị tình thân không những không che khuyết điểm mà còn khiến cô trông mũm mĩm hơn.

Tạm kết

Xuyên suốt hơn 100 tập phim My Only One, UEE vẫn giữ được phong độ mặc đẹp với style đa dạng, thanh lịch và thay đổi phù hợp với diễn biến phim. Phim được phát sóng từ năm 2018 nhưng đến thời điểm hiện tại, style của UEE vẫn không hề lỗi mốt. Trong khi đó, trang phục của nữ chính Hương vị tình thân lại khiến khán giả cảm thấy thụt lùi. Gu thời trang của Phương Oanh trong phim gây nhàm chán, không hút mắt, thậm chí bị khán giả chê lỗi mốt, không phù hợp.

Nhiều khán giả hy vọng, những tập tiếp theo của Hương vị tình thân phần 2, phong cách của Phương Oanh sẽ được “nâng cấp” và làm mới hơn.