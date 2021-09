Sự thật ít ai biết về Khánh Vy - MC trẻ nhất trong lịch sử chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Sáng 24/9, fanpage chính thức của chương trình Đường lên đỉnh Olympia thông báo Trần Khánh Vy sẽ trở thành MC của chương trình trong năm thứ 22. Như vậy, Khánh Vy sẽ thay thế MC Diệp Chi để dẫn cùng MC Ngọc Huy.

Đáng chú ý, trên fanpage chương trình Đường lên đỉnh Olympia có giới thiệu Khánh Vy sinh năm 1999 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Nhiều người đặt ra câu hỏi: “Khánh Vy sinh năm 1999 hay 1998?”.

Cô vào đại học năm 2016 và tốt nghiệp Học viện ngoại giao năm 2020, cùng với khóa 1998. Nhưng sự thật là cô nàng sinh năm 1999 và đi học sớm 1 năm. Thông tin này đã được chính Khánh Vy xác nhận trên fanpage của mình.

Năm 2016, Khánh Vy nổi lên với clip nói 7 thứ tiếng, bao gồm: Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Ý và tiếng Việt. Sự chuyên nghiệp như MC cùng với vẻ ngoài xinh xắn đã khiến Khánh Vy nổi tiếng khắp mạng xã hội trong năm đó.

Clip hotgirl nói 7 thứ tiếng khiến Khánh Vy trở nên nổi tiếng

Sau khi tốt nghiệp trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), Khánh Vy đã đỗ vào Học viện Ngoại giao. Trong thời gian học đại học, cô tham gia nhiều chương trình của VTV như IELTS On The Go, Follow Us, Crack’em up, English in a minute. Ngoài ra, Khánh Vy sở hữu kênh Youtube riêng với hơn 1 triệu lượt đăng ký.

“Đường lên đỉnh Olympia” là chương trình có tuổi đời lâu nhất trong các gameshow của VTV. Chương trình được dẫn dắt bởi các tên tuổi kỳ cựu như nhà báo Tạ Bích Loan, nhà báo Lưu Minh Vũ, nhà báo Tùng Chi, MC Kiều Anh,… và gần đây nhất là MC Diệp Chi. Khánh Vy cũng là MC “Đường lên đỉnh Olympia" trẻ nhất khi mới 22 tuổi. Khánh Vy sẽ lên sóng trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia tuần này (26/9).