Hương vị tình thân: Rò rỉ cảnh bà Xuân trả giá đắt, cùng quẫn đến độ phải nhảy cầu quyên sinh?

Your browser does not support HTML5 video.

Ngoài mẹ con bà Sa, lão Tấn thì vai bà Xuân của Quách Thu Phương là nhân vật bị ghét nhất “Hương vị tình thân”.

Là một người phụ nữ hết lòng vì gia đình, nhưng do sự nhẹ dạ, cả tin, bộp chộp mà năm lần bảy lượt bà Xuân bị bà Sa xúi giục gây ra sóng gió cho nữ chính Phương Nam (Phương Oanh). Có thể nói, bà Xuân chính là nhân tố khiến Nam và Long (Mạnh Trường) chật vật mãi mới đến được với nhau.

Thế nhưng, trước sự cương quyết của ông Khang (Mai Nguyên), bà Xuân cuối cùng đã chấp nhận cuộc tình của Nam và Long.

Những tưởng cuộc sống từ nay của gia đình ông Khang sẽ êm đềm thì mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn clip hậu trường ghi lại cảnh bà Xuân nhảy cầu tự tử. Một số cảnh quay khác cho thấy hình ảnh bà Xuân bực bội, phát điên trong căn biệt thự xa hoa.

Cảnh quay này khiến những khán giả ghét bà Xuân cảm thấy hả hê vì người phụ nữ này sẽ phải trả giá cho những gì mình đã từng gây ra. Bản thân diễn viên Quách Thu Phương cũng từng tiết lộ trong một bài phỏng vấn rằng nhân vật bà Xuân mà cô thủ vai sẽ còn bị ghét nhiều hơn nữa.

Mặt khác, có ý kiến cho rằng, bà Xuân cũng là một nhân vật đáng thương, tâm địa bà Xuân không xấu, mà chỉ vì quá yêu gia đình của mình.