LMHT: Tâm điểm T1 vs Damwon KIA, nhận định sơ bộ về hai đội tuyển trước giờ khai chiến

Chiều tối ngày hôm nay (15/01/2021), trận đấu tâm điểm trong tuần thi đấu đầu tiên của LCK Mùa Xuân 2021 sẽ diễn ra giữa T1 và Damwon KIA. Hãy cùng đưa ra một vài nhận định về hai đội tuyển để có cái nhìn rõ nét hơn về hai bên trước giờ khai chiến.

Damwon KIA: Rất mạnh, dù không có Nuguri

Tại CKTG 2020, Damwon Kia đã trở thành nhân vật chính của giải đấu nhờ vào sự kết hợp hài hòa giữa một nửa trên bản đồ mạnh mẽ và một nửa dưới bản đồ linh hoạt. Ngoài ra, việc các tuyển thủ của đội tuyển luôn chăm chỉ luyện tập, có một nền tảng kiến thức vững chắc về LMHT cũng đã giúp đội hình này có thể được vận hành một cách vô cùng trơn tru, hoàn hảo, hầu như không thể tìm ra điểm yếu. Chính vì lý do đó, tất cả những thế lực đến từ Bắc Mỹ, Châu Âu hay thậm chí là Trung Quốc đều phải "quỳ gối" trước bức tường thành sừng sững mang tên Damwon. Bước sang mùa giải mới, mọi thứ dường như cũng sẽ không có nhiều thay đổi khi tất cả đều đồng ý rằng, Damwon Kia chính là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương LCK Mùa Xuân 2021, nhất là sau chức vô địch KeSPA Cup vô cùng xứng đáng bằng màn trình diễn cực kì thuyết phục.

Đội hình chính của Damwon KIA trong mùa giải 2021

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một sự thật không thể chối cãi rằng, khi không còn sự phục vụ của Jang “Nuguri” Ha-gwon, sức mạnh của đương kim vô địch thế giới đã giảm đi tương đối đáng kể. Kim “Khan” Dong-ha, đường trên mới của Damwon, mặc dù vẫn là một trong những toplaner hàng đầu nhưng vẫn thật khó để có thể trông chờ vào những màn thể hiện tương tự như thời điểm hoàng kim của anh, nhất là khi giờ đây chàng trai này đã bước sang tuổi 27. Ngoài ra, nói về độ ăn ý cũng như khả năng kết hợp nhuần nhuyễn với đồng đội, Khan chắc chắn không thể so sánh được với một Nuguri đã gắn bó với đội tuyển một thời gian dài. Trên thực tế, sau những buổi đấu tập, đa số các đội tuyển khác đều đưa ra nhận xét rằng, gánh nặng về mặt nửa trên bản đồ khi thi đấu với Damwon đã phần nào được giảm bớt đi khá nhiều.

Dù vậy, Damwon tiếp tục được đánh giá đang là đội tuyển mạnh nhất LCK. Dù chẳng thể thay thế hoàn toàn vai trò của Nuguri trong đội hình, Khan vẫn luôn là Khan, là một đường trên cứng rắn và nhanh nhạy. Trong quá khứ, anh từng thể hiện bản thân với một tinh thần trẻ trung và lối đánh hổ báo nhưng giờ đây, anh dần chuyển hướng sang việc đóng góp vào trận đấu thông qua nhiều vai trò khác nhau bằng kỹ năng cũng như kinh nghiệm của mình. Tại giải đấu KeSPA Cup, Khan đã cho thấy một lối đánh vô cùng đa dạng khi luân chuyển liên tục giữa những vị tướng mang nhiều thiên hướng khác nhau, hỗ trợ đắc lực cho đồng đội để rồi đem về chức vô địch KeSPA Cup đầu tiên trong sự nghiệp dành cho người thầy KkOma.

Không có Nuguri, Damwon KIA vẫn ổn với sự phục vụ của Khan

Được biết, Khan đang có phong độ tốt và ngày càng hòa hợp với đội tuyển. Tuyển thủ Kim "Canyon" Geon-bu cũng đang có những màn thể hiện rất tuyệt vời, đặc biệt là trong một meta mà người đi rừng đóng vai trò rất quan trọng như hiện nay. Ngoài ra, những vị trí khác trên tấm bản đồ công lý của đội tuyển này vẫn tiếp tục giữ vững được phong độ hủy diệt như ngày trước. Giờ đây, Damwon rất mạnh, kể cả khi không còn Nuguri, Damwon vẫn rất mạnh. Chính vì vậy mà việc Damwon gặp thất bại trong việc giành một suất vào play-off gần như là một điều không tưởng. Hơn nữa, với những thay đổi trong đội hình của các đội tuyển khác, người hâm mộ chắc chắn có thể kỳ vọng vào một mùa giải tuyệt vời khác của Damwon KIA.

T1: Kì vọng vào những tân binh chất lượng

Trong mùa giải 2021, T1 sẽ tham gia thi đấu với đội hình 10 người và lên kế hoạch “xoay tua để đáp ứng vấn đề chiến thuật” đồng thời “cân đối sao cho có thể tận dụng hết tiềm năng của mọi tuyển thủ.” Với việc có khá nhiều cái tên được đôn từ lò đào tạo trẻ lên đội hình chính, T1 được dự đoán sẽ có những thay đổi rất lớn so với các mùa giải trước đây. Có thể thấy, hai cái tên mới là Choi "Zeus" Woo-je cùng Moon "Oner" Hyeon-joon đều là hai tuyển thủ vô cùng nổi bật. Mặc dù họ là những tân binh chưa có kinh nghiệm đối đầu với các tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng tiềm năng của họ đã không ít lần được bộc lộ thông qua xếp hạng đơn, một vài giải đấu Academy cũng như chương trình Lol The Next. Sức mạnh tổng hợp của những nhân tố xuất phát từ học viện đào tạo chuyên nghiệp của T1, bao gồm cả những tuyển thủ đã thi đấu từ mùa giải trước như Kim “Canna” Chang-dong, Choi “Ellim” El-lim hay Lee “Gymayusi” Min-hyeong chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người kinh ngạc.

Đội hình trẻ của T1 trong trận ra quân

Trong đội hình gồm có rất nhiều tài năng của T1 thì Ryu "Keria" Min-seok chính là một nhân tố vô cùng đặc biệt. Anh đã có những màn trình diễn rất xuất sắc trong màu áo DRX với tư cách là một tân binh trẻ, giành được một vài giải thưởng của ở các lễ trao giải cuối năm để rồi giờ đây trở thành người chơi hỗ trợ duy nhất trong đội hình của đội tuyển LMHT giàu thành tích bậc nhất thế giới. Đó là vinh dự nhưng cũng chính gánh nặng dành cho tuyển thủ sinh năm 2002 khi anh phải đánh cặp với hai xạ thủ, phải hòa nhập và làm quen với lối chơi của tất cả các thành viên đồng thời sẵn sàng ra sân trong mọi tình huống. Có vẻ như T1 đang đặt rất nhiều kì vọng vào bản hợp đồng mới này khi họ đồng ý để Lee "Effort" Sang-ho ra đi chứ không tập trung xây dựng đội hình với hai cặp xạ thủ - hỗ trợ riêng biệt. Keria rất giỏi, điều này không ai có thể phủ nhận nhưng để hoàn thành nhiệm vụ mà T1 giao cho anh, chắc chắn không hề dễ dàng, anh nhất định cần phải thể hiện thật tốt khả năng của mình.

Cuối cùng, thay đổi quan trọng nhất của T1 đến từ ban huấn luyện khi đội tuyển này đã chiêu mộ thành công bộ đôi huấn luyện viên đã đưa Damwon lên ngôi vô địch tại CKTG 2020 là Yang “Daeny” Dae-in và Lee “Zefa” Jae-min. Đáng chú ý, sau khi nhậm chức, huấn luyện viên trưởng của T1 là ông Yang “Daeny” Dae-in cũng đã chia sẻ với công chúng về mục tiêu làm việc của mình: "Tốc độ thi triển của DWG là số một thế giới. Tôi muốn giúp T1 làm được điều đó, nhưng nếu không thể, tôi vẫn còn một mục tiêu khác là hủy diệt đội tuyển do chính mình tạo ra." Bên cạnh đó, vai trò cấm chọn của huấn luyện viên Lee “Zefa” Jae-min cũng đang khiến giới chuyên gia cũng như người hâm mộ hết sức trông đợi. Từng có một năm làm việc tại T1, sát cánh cùng Kim “KkOma” Jeong-gyun nhưng vào khoảng thời gian đó, vị huấn luyện viên này đã từng bị chỉ trích rất nhiều bởi cư dân mạng Việt Nam vì những quyết định ban-pick khó hiểu. Liệu trong lần quay trở lại này, ông có thể hoàn thành tốt vai trò của mình?

Người hâm mộ vẫn có thể lạc quan về tương lai của T1

T1 đã không thể giành suất tham dự CKTG 2020 mặc dù là nhà vô địch của giải đấu quốc nội diễn ra vào mùa xuân. Họ đã không thể giữ được vị thế của một đội đã hủy diệt Gen.G ba ván không gỡ để bước lên ngôi vô địch. Tại giải đấu LCK Mùa hè 2020 cùng Vòng Loại Khu Vực diễn ra vào tháng 09/2020, T1 đã thể hiện một bộ mặt vô cùng bạc nhược, thiếu sức sống. Nhưng, thời thế hiện tại đã thay đổi. Rõ ràng, với một đội hình mới được cải tổ và một ban huấn luyện có mục tiêu, định hướng rõ ràng, T1 đang bắt đầu mùa giải mới với khát khao có thể đứng trên đỉnh của thế giới thêm một lần nữa. Tuy rằng mùa giải mới chỉ bắt đầu, chúng ta cũng chưa thể biết màn trình diễn của T1 cùng các đối thủ khác sẽ ra sao nhưng đối với người hâm mộ đội tuyển này, một tương lai tươi đẹp có lẽ vẫn đang chờ đợi họ ở phía trước, nhất là khi Lee “Faker” Sang-hyeok cùng Park “Teddy” Jin-seong vẫn còn ở đây, sẵn sàng hỗ trợ cho những đàn em của mình bất cứ lúc nào.