Bất ngờ với các lời khai về cáo buộc mại dâm của Seungri (BIGBANG): Nam thần tượng vô tội?

Vào ngày 14/01/2021, Seungri (BIGBANG) đã tham dự phiên tòa thứ 7 trong chuỗi những phiên tòa được mở để giải quyết các cáo buộc hình sự của anh, một trong số đó là hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, phía Seungri đã phủ nhận hoàn toàn cáo buộc này trong khi đối tác kinh doanh của anh đồng thời là chồng của nữ diễn viên Park Han Byul, ông Yoo In Suk đã nhận tội. Người này cũng nói rằng chính ông ta mới là người đã thực hiện tất cả những hành vi sai trái còn Seungri không hề hay biết gì về vụ việc.

Seungri và đối tác kinh doanh Yoo In Suk

Mới đây, lời khai của những nhân chứng trong bê bối này đã được công bố. Đây hầu hết là những lời khai có lợi cho Seungri, kể cả cô gái đã trực tiếp tham gia mua bán dâm cũng phủ nhận sự tham gia của nam thần tượng trong vụ việc. Ngoài ra, các nhân chứng cũng cho biết chính cảnh sát đã ép buộc họ phải đưa ra những lời khai chống lại Seungri và việc này đang khiến cư dân mạng hết sức kinh ngạc, hoang mang. Sáng nay (17/01/2021), Allkpop đã đăng tải bài viết ghi lại lời khai của các nhân chứng trong vụ việc này, cụ thể như sau:

1. Ông Kim (cựu giám đốc điều hành Burning Sun): “Khi người bạn Nhật Bản tại bữa tiệc mừng giáng sinh của Seungri được sắp xếp để có một đêm vui vẻ cùng cô gái làng chơi đó, tôi đã đi cùng cô ta đến khách sạn theo chỉ dẫn của Yoo In Suk. Trong quá trình thẩm vấn của cảnh sát, tôi đã không thể nhớ rõ ràng mọi chuyện nên đã khai rằng chính Yoo In Suk, Seungri cùng bà A đã lên kế hoạch cho vụ mua bán dâm đó. Bây giờ khi được hỏi lại tôi mới nhớ ra rằng chỉ có một mìnhYoo In Suk là nhúng tay vào việc này mà thôi.”

2. Ông Park: Ông này nói rằng việc đưa gái làng chơi đến với doanh nhân người Nhật Bản hoàn toàn là do Yoo In Suk chỉ đạo chứ không phải Seungri. Ông cũng nói rằng bản thân đã phải chịu rất nhiều áp lực trong quá trình điều tra của cảnh sát nên đã thêm tên Seungri vào lời khai ban đầu.

3. Ông D, người đến từ Club Arena MD: “Seungri chưa bao giờ đưa ra yêu cầu mua bán dâm. Mọi thứ đều do một tay Yoo In Suk thực hiện.”

4. Hai gái làng chơi là cô B và cô C: Hai người này đã đến nhà Seungri sau khi nhận được đề nghị từ công ty môi giới mại dâm. Theo B, chỉ khi đến nơi cô mới biết nơi mình đã đến là nhà của Seungri. Cả hai cô gái đều nói Seungri không phải người đã gọi họ đến hay trả tiền cho họ mà là một bên khác.

Seungri được bảo vệ trước cáo buộc môi giới mại dâm



5. Bà A, má mì của đường dây môi giới mại dâm, người quen lâu năm của Yoo In Suk: “Tôi đã đồng ý hợp tác mà không từ chối vì đó là yêu cầu của Yoo In Suk. Yoo In Suk cũng không nói ông ta chuyển tiền cho ai. Tôi chưa nghe nói về bất kì người nào có liên quan đến Seungri.”

Cũng liên quan đến vụ việc khi một nhóm doanh nhân người Nhật Bản đến thăm Hàn Quốc vào mùa giáng sinh năm 2015, thời điểm họ đã cử hàng chục gái làng chơi đến để sắp xếp một buổi mua bán dâm, bà A cho biết: “Vài ngày trước bữa tiệc, tôi nhận được yêu cầu (cử gái làng chơi đến để mua bán dâm) từ Yoo In Suk.” Nhấn mạnh, đây là lệnh của Yoo In Suk chứ không phải lệnh của Seungri. Bà cũng nói thêm: “Seungri có thể thậm chí còn không biết những cô gái đó là gái làng chơi.”

Theo A, bà chưa bao giờ có những trao đổi về công tác tổ chức mua bán dâm với Seungri. Bà cũng bảo vệ nam thần tượng bằng việc tiết lộ, Yoo In Suk cử gái làng chơi đến nhà Seungri trong khi Seungri không hề hay biết gì đồng thời khẳng định cảnh sát đã gây áp lực để bà phải nói ra tên của Seungri đi kèm với Yoo In Suk trong lời khai ban đầu.

6. Lời khai khác đến cô B, gái mại dâm: “Tôi chưa từng nghe đến bất kì nội dung nào liên quan đến Seungri.” Theo đó, cô gái làng chơi này đã nhận được tiền từ Yoo In Suk và hoàn toàn làm việc theo lệnh của ông ta.

Có thể thấy trong cáo buộc môi giới mại dâm, Seungri đang được các nhân chứng vô cùng ủng hộ, điều này quả thực là một tin tức vô cùng tích cực đối với anh. Tuy vậy, cư dân mạng vẫn cảm thấy vô cùng ngờ vực, không biết nên tin vào nguồn thông tin đến từ đâu.