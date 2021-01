Hậu comeback với MV siêu nóng bỏng, HyunA tiết lộ lý do hợp tác với PSY và ‘phi công trẻ’ DAWN

Hôm qua (28/01), “biểu tượng gợi cảm xứ Hàn” HyunA đã chính thức trở lại cùng MV nóng bỏng I’m Not Cool. Bài hát với giai điệu sôi động, bắt tai nhanh chóng nhận được sự chú ý từ công chúng cũng như đông đảo người hâm mộ vì đây là lần trở lại đầu tiên của HyunA kể từ tháng 11/2019. Ngoài ra, đúng như những gì đã “thả thính” trước đó, MV khiến nhiều người ấn tượng với phong cách quyến rũ, vũ đạo hấp dẫn cùng những màn biến hóa không ngừng của chính HyunA.

HyunA đã chính thức trở lại với một MV nóng bỏng...

... cùng một bài hát với giai điều gây nghiện, dễ nghe

Trước đó, vào tháng 08/2020, HyunA đã có dự định trở lại làng nhạc với đĩa đơn “Good Girl” nhưng sau cùng phải chấp nhận tạm dừng các hoạt động vì lý do sức khỏe. Mini album “I’m Not Cool” lần này do chính cô, người sáng lập công ty chủ quản P-NATION là PSY cùng bạn trai kém 3 tuổi là nam ca sĩ DAWN sáng tác, viết lời.

Nói về quyết định trở lại với “I'm Not Cool” thay vì “Good Girl”, HyunA giải thích: “Tôi có thể quay trở lại nhanh hơn nếu tôi tiếp tục thực hiện “Good Girl”, thế nhưng khi nghe PSY chơi bản nhạc của bài hát này, tôi không thể bỏ qua nó và ca khúc chủ đề của tôi tự nhiên thay đổi”.

HyunA đã không thể "cầm lòng được" trước giai điệu của "I'm Not Cool"

Nói về việc hợp tác với PSY, HyunA cho biết, cả hai đều mạnh mẽ về cá tính và thường tranh luận rất thoải mái và vui vẻ: “Tôi rất biết ơn vì PSY đã tin tưởng vào tôi và nói rằng: “HyunA sẽ làm tốt công việc của mình, cô ấy sẽ không làm mọi người thất vọng.” một cách thường xuyên.”

Trong khi đó, nói về bạn trai hiện tại – “phi công trẻ” DAWN, nữ thần tượng cho biết: “Sự tồn tại của DAWN mang lại cho tôi sức mạnh. Việc làm việc cùng nhau mang đến cho tôi cảm giác rất khác. Thật tuyệt vì tôi có thể học hỏi về những điều tôi chưa biết. Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều.”





HyunA rất biết ơn bạn trai

Ngoài ra, chia sẻ về việc thử sức với những thể loại âm nhạc mới thông qua album lần này, HyunA nói: “Tôi không do dự khi thử những điều mới trong âm nhạc. Tôi muốn tiếp tục thử nhiều thứ khác nhau trong tương lai. Tôi không muốn bản thân làm lại điều gì mà mình đã làm trước đây. Tôi muốn làm mới mình và thử thách giới hạn của bản thân.”

HyunA cũng tiết lộ thêm về tình hình sức khỏe của mình

Nữ ca sĩ cũng cho biết, hiện tại sức khỏe của cô đã ổn định hơn và cô đang học cách đối phó với từng tình huống tốt nhất có thể: “Khi tôi không thể trở lại với “Good Girl”, tôi đã rất tức giận với chính mình khi đã không thể giữ lời hứa với người hâm mộ bởi vì tôi đã không chăm sóc bản thân tốt. Trong lúc tức giận, tôi cũng nghĩ rằng mình cần phải làm những việc như ăn uống điều độ và tập thể dục thì tôi sẽ bình phục. Tôi đang uống thuốc bổ sung dinh dưỡng. Hiện tại mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều khi tôi được những người xung quanh chăm sóc, động viên.”