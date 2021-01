I Need You, Spring Day và những ca khúc nổi bật đại diện cho nhóm nhạc toàn cầu BTS

Ra mắt khán giả vào năm 2013, BTS hiện đã trở thành một trong những nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng nhất trong lịch sử Kpop khi ngày càng củng cố vị thế là một siêu sao toàn cầu, được cả thế giới công nhận và sở hữu một cộng đồng người hâm mộ đông đảo, hùng hậu. Gần đây, một cư dân mạng đã đăng tải lên diễn đàn mạng ý kiến cho rằng, người hâm mộ sẽ rất khó để chọn lựa đâu là bài hát có thể trở thành đại diện cho âm nhạc của BTS, đơn giản vì nhóm đã cho ra mắt quá nhiều bài hát hay. Vậy thì hôm nay, hãy cùng điểm qua một vài bài hát có khả năng trở thành ca khúc đại diện cho âm nhạc của nhóm sau nhiều năm hoạt động.

1. Boy In Luv

Là một trong những ca khúc chủ đề đầu tiên của BTS với concept nam sinh trung học, "Boy in Luv" kể câu chuyện về một nam sinh trung học đã nảy sinh tình cảm với một cô gái. Bài hát sở hữu nhịp điệu pop-rock gây nghiện, được thể hiện bằng giọng hát trầm khàn của các thành viên trong nhóm. Video âm nhạc có bối cảnh là một ngôi trường bình thường nơi các thành viên cố gắng tán tỉnh cô gái mà họ hằng yêu mến. Lời bài hát miêu tả những cảm xúc khác nhau mà chàng trai đang yêu phải trải qua, chẳng hạn như cố gắng tỏ ra cứng rắn và trưởng thành (mặc dù họ có thể cảm thấy ngược lại) trước mặt cô gái.

2. I Need You

Tạm rời xa phong cách hip-hop thường thấy trong các album trước, BTS đã gây ấn tượng với người nghe và giành chiến thắng đầu tiên trên các chương trình âm nhạc kể từ khi ra mắt với ca khúc này. Đây là một bản ballad nói về sự mất mát và tuyệt vọng, kể lại những câu chuyện khác nhau về nỗi đau và sự khó khăn của bảy chàng trai trẻ trong một vũ trụ song song. Về mặt trữ tình, bản nhạc nói về một mối quan hệ đã đi đến hồi kết và chàng trai không thể làm gì khác ngoài việc níu kéo mặc dù biết không hề có tác dụng gì.

3. Run

Đây là ca khúc đóng một vai trò quan trọng trong quá trình vươn lên trở thành một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất của BTS. Bài hát miêu tả sự nổi loạn của tuổi thiếu niên, những ước mơ và hy vọng của tuổi trẻ, chuyển đổi giữa tốc độ âm thanh nhanh và chậm, mang đến cho người nghe một bản nhạc chất lượng. Về mặt tinh thần, “Run” thúc giục người nghe tiếp tục và không bao giờ bỏ cuộc cho dù cuộc sống có tàn khốc đến đâu.

4. Fire

Màn dance break mang tính biểu tượng được đặt tên là 'the 333' và một nhịp điệu electro-pop đầy khác lạ đã giúp "Fire" trở thành một bản hit ngay lập tức vào năm 2016. Video âm nhạc và vũ đạo tràn đầy năng lượng đã truyền tải thông điệp hãy sống một cách không sợ hãi và vui vẻ . “Fire” được viết bởi ‘Hitman’ Bang, cùng với Pdogg, RM, SUGA và Devine Channel. Ngoài ra, vũ đạo của “Fire” vẫn được coi là một trong những vũ đạo phức tạp nhất K-pop nhưng cũng là một trong những mục yêu thích cá nhân của BTS.

5. Blood, Sweat And Tears

Ca khúc chủ đề của album "Wings" là sự kết hợp giữa moombahton, trap và tropical house. Video âm nhạc mang nặng tính biểu tượng, được lấy cảm hứng từ cuốn sách "Demian: The Story of Emil Sinclair’s Youth" của Herman Hesse. Cũng giống như nội dung của tiểu thuyết, MV lấy bối cảnh giữa sự sống và cái chết, kể câu chuyện về những người trẻ tuổi đang dần đánh mất sự trong trắng và rơi vào cám dỗ. Bài hát đi ngược lại với phong cách âm nhạc thông thường của BTS, có ý nghĩa then chốt trong việc giúp nhóm bắt đầu đánh dấu sự hiện diện trong ngành công nghiệp âm nhạc phương Tây. Cuộc đấu tranh nội tâm giữa cái thiện và cái ác cũng được thể hiện một cách khéo léo trong lời bài hát.

6. Spring Day

Được cho là bài hát tưởng nhớ các nạn nhân của thảm kịch chìm phà Sewol năm 2014, "Spring Day" đưa ra chủ đề về tình bạn đã mất, thời gian trôi qua và cách chúng ta đánh mất các phần của bản thân khi đến tuổi trưởng thành. Có nhiều lớp cảm xúc phức tạp và cảm giác trống rỗng được truyền tải qua nỗi buồn vui buồn lẫn lộn nói về sự xa cách vượt ra ngoài lĩnh vực vật chất. Về mặt âm nhạc, đây là một bản ballad chậm rãi và kéo dài với những phần hòa tấu piano đầy tinh tế để tô điểm cảm giác đau buồn, nhớ thương.

7. DNA

“DNA” chia sẻ câu chuyện về một tình yêu trẻ tuổi. Bài hát được hỗ trợ bởi nhịp điệu EDM vui tươi và lời bài hát miêu tả sự phấn khích cũng như cảm giác lần đầu tiên được yêu, như thể vũ trụ đã định sẵn điều này trong số phận của chàng trai. Bên cạnh những chiến thắng trong các chương trình âm nhạc, "DNA" cũng đã đánh dấu màn ra mắt trên truyền hình Mỹ của BTS khi họ có cơ hội biểu diễn nó tại AMA 2017. “DNA” cũng lần đầu tiên đưa tên tuổi của BTS xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Video âm nhạc cũng là video đầu tiên của nhóm đạt cột mốc một tỷ lượt xem trên YouTube.

8. Fake Love

Bài hát sở hữu chất nhạc rock mạnh mẽ kết hợp với ca từ chân thành kể về một tình yêu tưởng chừng như định mệnh nhưng thật ra lại vô cùng giả tạo. Đây là bài hát chủ đạo của album "Love Yourself: Tear" đồng thời cũng là một trong những bài hát khó biểu diễn nhất của nhóm bởi quãng giọng rộng và vũ đạo mạnh mẽ. Video của bài hát có chủ đề thiên về những cảm xúc u ám, thể hiện hình ảnh những chàng trai đau khổ và đang đánh mất con người thật của chính mình. Có rất nhiều yếu tố trong video nhạc được cho là đang dựng lên vũ trụ điện ảnh phức tạp của BTS khi đối chiếu với các bài hát và video âm nhạc trong quá khứ.

9. IDOL

Bản bài mang tinh thần cổ động này thu hút sự chú ý về mặt âm nhạc khi không chỉ sử dụng thể loại âm nhạc Kwaito của Nam Phi mà còn sử dụng các nhạc cụ truyền thống của Hàn Quốc để hình thành nên giai điệu. Truyền tải thông điệp yêu thương bản thân, video âm nhạc sở hữu một không khi vô cùng sôi động đồng thời cho phép BTS trình diễn khả năng vũ đạo được đánh giá cao.

10. Boy With Luv

Với ca khúc này, BTS đã chọn đi theo phong cách hường phấn nhẹ nhàng, đem lại cho khán giả một ca khúc pop nhẹ nhàng và dễ nghe với sự góp mặt của nữca sĩ người Mỹ Halsey. Tiêu đề tiếng Hàn của ca khúc có nghĩa là "Bài thơ dành cho những điều nhỏ nhặt", một tiêu đề rất phù hợp khi các chàng trai hát về những niềm vui phức tạp của những điều nhỏ nhặt nhất trong một mối quan hệ lâu dài và trưởng thành. “Boy With Luv” cũng là video âm nhạc thứ hai của BTS đạt một tỷ lượt xem trên YouTube.

11. Dynamite

Được đánh giá là một trong những sản phẩm âm nhạc thành công nhất của BTS, “Dynamite” đúng như tên gọi của nó đã trở thành một siêu hit làm bùng nổ ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Ca khúc này đã làm nên lịch sử khi ra mắt ở vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đưa BTS trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. “Dynamite” giữ vị trí quán quân trong ba tuần và cũng đạt vị trí số một trong các bảng xếp hạng âm nhạc của hơn 100 quốc gia trong một khoảng thời gian tương đối dài. Ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh đầu tiên của BTS được ra đời từ mong muốn gửi đi một thông điệp chân thành nhằm hàn gắn những nỗi đau giữa đại dịch Covid-19.