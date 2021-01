Netizen Hàn – Việt nói gì trước nụ hôn trên sóng truyền hình của Sungmin (Super Junior) và vợ?

Mới đây, Sungmin – nam ca sĩ thần tượng nổi tiếng một thời của nhóm nhạc Super Junior – đã xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình sau một thời gian dài vắng bóng hậu kết hôn với nữ diễn viên nhạc kịch Kim Sa Eun. Cụ thể, khi bà xã tham gia tranh tài tại chương trình truyền hình thực tế Miss Trot 2, anh đã bất ngờ xuất hiện trên sân khấu để yểm trợ, cố gắng thu hút thêm sự chú ý cho phần trình diễn của cô.

Sungmin và vợ Kim Sa Eun

Được biết, khi Kim Sa Eun thể hiện ca khúc I Really Like It, Sungmin đã lên sân khấu cùng cô và mang theo những động tác vũ đạo thân mật, tình tứ như ôm ấp, kề mặt. Độ nóng của tiết mục được đẩy lên đến đỉnh điểm khi nam ca sĩ dành tặng vợ một nụ hôn nồng nàn trước sự quan sát của tất cả giám khảo cũng như khán giả có mặt ở trường quay, những thí sinh khác của chương trình đang theo dõi trong phòng chờ và cả người xem truyền hình. Mọi người đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước hành động bạo dạn của đôi vợ chồng trẻ.

Nụ hôn gây sốc của Sungmin và vợ



Những tưởng màn khóa môi ngọt ngào, mùi mẫn Sungmin và vợ đem lại sẽ tạo hiệu ứng bùng nổ, giúp sân khấu của Kim Sa Eun nhận được sự yêu thích của giám khảo cũng như khán giả xem trực tiếp. Tuy nhiên, ngược lại, phần thi của vợ Sungmin lại chỉ được 0 điểm đồng thời khiến cặp đôi bị chỉ trích nặng nề trên mạng xã hội sau khi chương trình được phát sóng. Thậm chí, kiến nghị đòi Sungmin nhanh chóng rời khỏi Super Junior để không gây ảnh hưởng đến các thành viên khác nói riêng và toàn bộ nhóm nhạc nói chung đã lại một lần nữa được đưa ra.

Sân khấu của vợ chồng Sungmin bị chấm 0 điểm và thua cuộc

Knet để lại bình luận:

- Chẳng thể “nuốt” nổi.

- Làm ơn hãy rời khỏi Super Junior đi anh ơi.

- Anh ta còn ở lại trong nhóm làm cái gì vậy cơ chứ?

- Nếu anh muốn có một cuộc sống tự do, thích làm gì thì làm thì hãy rời khỏi Super Junior đi, tránh làm ảnh hưởng đến các thành viên khác và cả các fan nữa.

Bên cạnh đó, một cộng đồng nhỏ những người hâm mộ nhóm nhạc Super Junior ở Việt cũng tỏ ra chán nản, ngao ngáo trước những động thái có phần quá đà của Sungmin và vợ. Họ cho rằng việc làm của anh là không phù hợp, rất dễ khiến hình ảnh của Super Junior bị tổn hại nhất là trong thời điểm nhóm chuẩn bị trở lại đường đua Kpop vào ngày 16/02/2020 với album The Renaissance.

Vnet để lại bình luận:

- Làm vậy làm gì rồi cả nhóm mang tiếng. Đằng sau cái tên người ta còn để Super Junior kìa anh trai ơi.

- Ủa, ví dụ hôn phớt thì không nói, mà tận 3 lần dứt ra rồi dính lại đó. Làm gì thì làm, cũng nghĩ đến cái chữ Super Junior giùm anh ơi. Không còn tình cũng còn nghĩa chứ nhỉ. Lên stage thì tinh tế xíu, chứ sao mà lố vậy. Em là không bênh nổi anh luôn đó.





- Không quan trọng Knet nói gì. Nhưng BGK và các thí sinh khác chứng kiến nữa anh. Không muốn nhắc, không muốn réo, cũng không muốn chì chiết, nhưng chính bản thân anh làm những gì thì cũng đừng để tổn hại đến cái tên nhóm chung. Ánh mắt của những người chứng kiến không phải là ủng hộ, mà là "bất ngờ" và "cạn lời" đó anh.

Được biết, trong showbiz Hàn Quốc, Sungmin (Super Junior) là một trường hợp vì thiếu tôn trọng người hâm mộ mà đã bị chính fan ruột tẩy chay kịch liệt, gay gắt đến mức khiến anh phải tự động rút lui khỏi tất cả các hoạt động của nhóm vô thời hạn.

Mọi chuyện bắt đầu diễn ra vào thời điểm Super Junior đang có hoạt động quảng bá, tổ chức concert ở Nhật Bản, Sungmin lại không bàn bạc trước với ekip mà đơn phương thông báo tổ chức hôn lễ với bạn gái. Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi công ty chủ quản SM, các thành viên trong nhóm cùng fan hâm mộ cố gắng thuyết phục anh tạm hoãn đám cưới, tập trung hoàn tất lịch trình để đợt quảng bá của cả nhóm có thể kết thúc trong suôn sẻ, thuận lợi nhưng Sungmin lại không đồng ý, nhất quyết tổ chức đám cưới đúng như kế hoạch.

Sungmin bị tẩy chay kịch liệt vì thiếu tôn trọng người hâm mộ

Ngoài ra, việc Sungmin chặn từ khóa “fan Hàn Quốc” trên trang cá nhân khiến một bộ phận không nhỏ người hâm mộ nổi giận, tiến hành tẩy chay và ký giấy kiến nghị đuổi Sungmin ra khỏi Super Junior vì thái độ không tôn trọng fan, gây ảnh hưởng đến hoạt động nhóm.