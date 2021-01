Seungri (BIGBANG) đối mặt với cáo buộc mới liên quan đến bạo lực

Vào ngày 14/01/2021, Seungri - cựu thành viên nhóm nhạc thần tượng BIGBANG – đã tham dự phiên tòa thứ 7 trong chuỗi những phiên tòa được mở ra để giải quyết các cáo buộc hình sự của anh.

Cụ thể, trước khi phiên tòa này được bắt đầu, một cơ quan pháp lý đã tiết lộ rằng Seungri và đối tác kinh doanh cũ của anh là ông Yoo In Suk hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc được bổ sung liên quan đến hành vi bạo lực.

Seungri đối mặt thêm cáo buộc mới

Theo kết quả điều tra của cơ quan công tố, vào ngày 30/12/2015, Seungri đã hành hung một khách hàng tại quán bar sau khi khách hàng này đột nhập vào phòng riêng nơi Seungri đang uống rượu. Trong cuộc ẩu đả này, nhiều khách hàng khác cũng đã bị kéo vào sự việc. Seungri khi ấy đã thông báo cho Yoo In Suk về những căng thẳng này thông qua KakaoTalk.

Sau đó, các công tố viên phát hiện ra việc Yoo In Suk đã gọi cho các thành viên của một băng đảng đến hiện trường để đáp trả lại những khách hàng đã chống đối, đe dọa và cố gắng lấy điện thoại của họ. Bên phía công tố cũng tuyên bố: "Bị cáo Lee Seung Hyun (tên thật của Seungri) đã thông đồng với Yoo In Suk, đe dọa các nạn nhân và có tham gia vào một vụ ẩu đả. Vì lý do này, anh sẽ bị truy tố với tư cách là thủ phạm của một vụ việc mang hơi hướng bạo lực."

Đáp trả, phía Seungri đã kiên quyết phủ nhận các cáo buộc và nhiều khả năng sẽ chuẩn bị một vài tài liệu để bác bỏ những bằng chứng bên công tố đưa ra trong phiên điều trần tiếp theo. Với tội danh mới được bổ sung này thì Seungri hiện đang phải đối mặt với tổng cộng 8 cáo buộc khác nhau liên quan đến bê bối tại quán bar Burning Sun.