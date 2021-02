Gợi cảm nhường này, bảo sao MV nào của HyunA cũng bị gắn nhãn R (Hạn chế độ tuổi)

Để miêu tả HyunA, chúng ta có thể sử dụng rất nhiều mỹ từ như xinh đẹp, tài năng, tốt bụng nhưng yếu tố quan trọng giúp cô trở nên nổi tiếng như hiện nay chính là phong cách sexy, quyến rũ. Cô theo đuổi hình tượng này kể từ thời điểm ra mắt solo, thường xuyên “đốt mắt” khán giả với thân hình bốc lửa cùng những màn vũ đạo khiêu khích.

HyunA vừa mới trở lại với bài hát mới cùng phong cách sexy quen thuộc

Mới đây, để quảng bá cho bà hát mới I’m Not Cool, HyunA đã tham gia chương trình Shorterview của nữ rapper Jessi và cùng thảo luận về một số ca khúc cũng như MV nổi tiếng của mình. Tại đây, HyunA nói rằng cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi các MV của bản thân thường xuyên bị gắn nhãn R (hạn chế độ tuổi). Để trả lời cho câu hỏi này, “chủ xị” Jessi đã nói đó là do biểu cảm của nữ thần tượng: “Biểu cảm của em… cũng khá là sexy. Khuôn mặt của em vượt xa những gì bộ phận kiểm duyệt của nhà đài có thể xử lý.” Ngoài ra, Jessi cũng giải thích thêm rằng gương mặt của HyunA có thể đưa trí tưởng tượng của các chàng trai bay xa khiến giọng ca I’m Not Cool không thể nhịn nổi cười.

HyunA đã tham gia chương trình của Jessi...

... và được đàn chị giải thích lý do vì sao các MV của cô lại bị gắn mác 18+

Trên thực tế, sở hữu hình thể quyến rũ, nóng bỏng, HyunA không ngại khoác lên mình những bộ độ kiệm vải khi trình diễn. Cô được coi là người kế thừa danh hiệu “nữ hoàng gợi cảm” của đàn chị Lee Hyori đồng thời trở thành một biểu tượng của nữ quyền tại Hàn Quốc. Sau đây, hãy cùng chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp sexy khó cưỡng của cô thông qua loạt ảnh bên dưới.

HyunA sở hữu thân hình nóng bỏng...

... và đó là lợi thế để cô theo đuổi phong cách trình diễn gợi cảm, quyến rũ

Nữ thần tượng được mệnh danh là "biểu tượng gợi cảm xứ Hàn"

Bên cạnh những bộ ảnh quảng cáo...

... HyunA cũng thường xuyên chia sẻ những tấm hình nóng bỏng trên trang cá nhân





Có lẽ việc các sản phẩm âm nhạc của HyunA bị gắn nhãn R (hạn chế độ tuổi) cũng không quá khó hiểu, nhất là khi chủ nhân của chúng lại là một nữ ca sĩ quyến rũ đến nhường này.