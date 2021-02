Hai 'của để dành' xinh đẹp, giỏi giang của 'cô Xuyến' Hoàng Yến sau bốn lần ly hôn

Vào ngày 17/02 vừa qua, dân tình không khỏi xôn xao bàn tán trước thông tin nữ diễn viên Hoàng Yến – người từng thủ vai cô Xuyến trong bộ phim quốc dân Về Nhà Đi Con – đã xác nhận ly hôn với người chồng thứ 4 và đang trong quá trình giành quyền nuôi con. Nhìn vào thực tế này có thể thấy, dường như cuộc sống của cô Hoàng Yến đang dần trở nên giống hệt số phận của vai diễn “bà hàng xóm” trong bộ phim đình đám, tuy nhiên vẫn may mắn hơn ở một điểm, đó là cô đã có cho riêng mình hai “của để dành” đều đã khôn lớn, hết mực xinh đẹp và giỏi giang.

"Cô Xuyến" Hoàng Yến (bên phải) của Về Nhà Đi Con...

... sở hữu hai "bình rượu mơ" quý đã trưởng thành

Được biết, bên cạnh con gái út là con với người chồng thứ 4 vừa ly dị thì nữ diễn viên Hoàng Yến còn là mẹ của hai cô con gái đã trưởng thành, là con với người chồng thứ 3. Theo đó, chị lớn tên là Yến My, sinh năm 1993, từng theo học tại Đại học Thăng Long. Yến My sở hữu ngoại hình năng động, trẻ trung với làn da trắng, đôi mắt to. Bên cạnh vẻ đẹp ngoại hình thì cô nàng cũng thừa hưởng từ người mẹ nổi tiếng đam mê với nghệ thuật, từng thử sức ở các chương trình truyền hình thực tế cũng như góp mặt trong một vài bộ phim.

Con gái đầu của nữ diễn viên Hoàng Yến là Yến My

Yến My từng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật

Hiện tại cô nàng đã kết hôn và sở hữu một trung tâm dạy kỹ năng sống ở Hà Nội

Con gái thứ hai của cô Hoàng Yến là Yến Minh, sinh năm 2001, cũng được mẹ di truyền cho làn da trắng, đôi mắt to. Tuy nhiên, trái ngược với người chị đã yên bề gia thất của mình thì thông tin về Yến Minh khá ít, người ta chỉ biết cô là con gái của “cô Xuyến” Hoàng Yến chứ không tìm hiểu được thêm các thông tin ngoài lề khác. Dù vậy thì trên trang cá nhân, Yến Minh vẫn thường xuyên cập nhật những dòng trạng thái thể hiện tình cảm với mẹ, đăng tải những bức ảnh chụp thân thiết bên đấng sinh thành cùng chị gái.

Khác với chị gái, Yến Minh có phần kín tiếng hơn

Cô chỉ cập nhật ảnh và các dòng trạng thái bày tỏ tình cảm với mẹ

Yến Minh cũng rất giống mẹ ở làn da trắng, đôi mắt to

Có thể thấy, dù không gặp nhiều may mắn trên con đường hôn nhân nhưng nữ diễn viên Hoàng Yến vẫn khiến dân tình vô cùng ngưỡng mộ nhờ hai “bình rượu mơ” quý báu của mình.

Cả Yến My...

... và Yến Minh...

... đều là hai "của đề dành" quý báu của nữ diễn viên Hoàng Yến

Được biết, nữ diễn viên Hoàng Yến vẫn đang trong quá trình giành quyền nuôi dưỡng cô con gái út với người chồng thứ 4.