Ngưỡng mộ khối tài sản khổng lồ của cặp đôi quyền lực G-Dragon (BIGBANG) và Jennie (BLACKPINK)

Vào ngày 24/02 vừa qua, tin tức G-Dragon (BIGBANG) và Jennie (BLACKPINK) hẹn hò được trang tin Dispatch đăng tải đã làm khuynh đảo thị trường giải trí thế giới nói chung và Hàn Quốc nói riêng. Trong suốt những ngày qua, đây là chủ đề được công chúng Hàn Quốc cũng như người hâm mộ trên toàn thế giới đặc biệt quan tâm bởi vì cả G-Dragon và Jennie đều là ngôi sao hàng đầu ở Kpop.

Với mức độ phủ sóng rộng rãi trên truyền thông cùng độ nổi tiếng thuộc top đầu trong giới thần tượng xứ kimchi, khi tin tức nổ ra, tên tuổi của cặp đôi G-Dragon – Jennie đã lập tức thống trị các nền tảng tìm kiếm, từ Google cho đến Naver hay Weibo. Bên cạnh đó, họ cũng là trường hợp hiếm hoi khi thần tượng lộ tin hẹn hò nhưng lại giúp giá cổ phiếu của công ty quản lý tăng vọt.

G-Dragon – ông hoàng Kpop

G-Dragon được mệnh danh là "ông hoàng K-pop"

G-Dragon bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật khi mới 6 tuổi. Trải qua nhiều năm luyện tập, đào tạo, anh đã chính thức ra mắt cùng BIGBANG vào năm 2006. Bên cạnh vai trò trưởng nhóm, là người dẫn dắt BIGBANG từ một tân binh bị chê bai thậm tệ về ngoại hình trở thành nhóm nhạc huyền thoại của làng nhạc K-pop, G-Dragon còn kiêm luôn cả vị trí là người sản xuất nhiều ca khúc nổi tiếng cho nhóm. Chính nhờ điều này mà anh đã được chuyên trang The Korea Times gọi là “ca sĩ kiêm nhạc sĩ thiên tài”.

G-Dragon thành công trên cả cương vị là một thành viên của BIGBANG cũng như là một nghệ sĩ solo. Tour diễn vòng quanh thế giới mang tên Act III: MOTTE của nam rapper được xếp vào danh sách những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lớn nhất từ ​​trước đến nay do một nghệ sĩ solo Hàn Quốc thực hiện. Theo tạp chí Cosmopolitan, G-Dragon kiếm được ít nhất 700.000 USD mỗi năm chỉ tính riêng tiền bản quyền đồng thời từng đứng đầu danh sách Những nhân vật có ảnh hưởng nhất Kpop do Ilgan Sports bình chọn vào năm 2013.

Anh có tài năng về nghệ thuật, cũng rất có tư duy đầu tư buôn bán

Năm 2018, The Guardian xếp G-Dragon ở vị trí thứ 11 trong top 30 thành viên nhóm nhạc nam xuất sắc, giúp anh trở thành một trong hai nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất có vinh dự được lọt vào danh sách. G-Dragon được nhiều ấn phẩm khác nhau bao gồm Rolling Stone, Dazed hay Vogue gọi là “King of Kpop” (tạm dịch: Ông hoàng K-pop). Hiện nay, “ông hoàng K-pop” sở hữu 19,3 triệu người theo dõi trên Instagram, mỗi bài viết của anh đều nhận trên một triệu lượt tương tác. Trong một khoảng thời gian rất dài hay thậm chí là cho đến tận bây giờ, mỗi động thái của anh đều được truyền thông quan tâm, công chúng chú ý, thậm chí còn gây ảnh hưởng tới giá trị cổ phiếu của công ty quản lý YG Entertainment.

Mới đây nhất, vào tháng 11/2020, G-Dragon đã xuất hiện trên trang bìa của Vogue, giúp ấn phẩm đó trở thành ấn phẩm bán chạy nhất của tạp chí từ trước đến nay với hơn 28.000 bản được bán ra chỉ trong ba ngày.

Jennie – “công chúa YG”, thành viên nổi tiếng trong nhóm nhạc nữ hàng đầu

Jennie là thành viên nổi bật của BLACKPINK và được coi là con át chủ bài của YG Entertainment

Chỉ mất bốn năm để BLACKPINK trở thành một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất thế giới khi Jennie cùng các thành viên Jisoo, Rosé và Lisa liên tiếp phá vỡ các kỷ lục và tạo nên những bước tiến mới. Họ là nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella và đạt một tỷ lượt xem trên YouTube. Giờ đây, họ đang là nhóm nhạc có lượng người theo dõi nhiều nhất trên nền tảng này cũng như góp mặt trong danh sách 30 Under 30 của Forbes Châu Á.

Tổng kết lại, BLACKPINK có hơn 312 triệu lượt phát trên Spotify và hơn 824 triệu lượt xem trên YouTube. Tuy nhiên, đây chỉ là con số nhỏ so với hàng tỷ lượt phát trực tuyến, lượt tải xuống, lượt xem và số lượng người theo dõi của 4 thành viên. Năm 2019, nhóm nhạc thần tượng nữ hàng đầu đã thực hiện chuyến lưu diễn thế giới In Your Area, kiếm được 38,1 triệu USD nhờ tổng lượng vé bán ra là 266.296 và mức giá trung bình là 143 USD/vé.

BLACKPINK của Jennie là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới

Chưa dừng lại ở đó, BLACKPINK cũng là nghệ sĩ nữ Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng danh giá Billboard Hot 100. Họ có tổng cộng 7 lần lọt vào bảng xếp hạng, cụ thể Lovesick Girls (hạng 59), Ice Cream (13), Sour Candy (33), How You Like That (33), Kill This Love (41), Ddu-Du Ddu-Du (55) và Kiss and Make up (93).

Trong nhóm, Jennie là thành viên đầu tiên được solo. Cô cũng được công ty quản lý ưu ái, thậm chí còn từng có thời gian bị gán cho cái mác “công chúa của YG”. Solo – ca khúc ra mắt trong vai trò nghệ sĩ solo của Jennie đã đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc và mang về cho cô giải thưởng Bài hát của năm (tháng 11) tại Giải thưởng âm nhạc Gaon Chart lần thứ 8. Bên cạnh đó, Jennie cũng chiến thắng hạng mục Digital Bonsang tại Lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 34.

Tương tự bạn trai, Jennie cũng có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thời trang khi những món đồ do nữ thần tượng xinh đẹp sinh năm 1996 sử dụng đều nhanh chóng trở thành trào lưu. Thậm chí, ngay cả chiếc cặp tóc Jennie đeo khi biểu diễn cũng dễ dàng tạo thành một cơn sốt và được gọi luôn bằng cái tên là “cặp tóc của Jennie”.

Jennie thành công ở cả phương diện nhóm nhạc lẫn solo

Forbes nhận định, Jennie “có được chỗ đứng mới trong xu hướng làm đẹp của Hàn Quốc” và cho rằng đó là một trong những lý do đưa BLACKPINK đứng đầu bảng xếp hạng Forbes Korea Power Celebrity vào tháng 4/2019. Năm 2018, trong cuộc khảo sát Thần tượng được yêu thích nhất do Gallup Korea thực hiện, Jennie đứng thứ hai với 12,2% phiếu bầu. Theo thống kê của Google, cô cũng là nữ ca sĩ thần tượng được tìm kiếm nhiều nhất năm 2019.

Khối tài sản khổng lồ phục vụ lối sống xa xỉ

Với những thành công rực rỡ trong sự nghiệp, G-Dragon sở hữu khối tài sản khổng lồ. Theo tạp chí Cosmopolitan, trưởng nhóm Big Bang đang sống tại một căn penthouse trị giá 8 triệu USD ở Nine One Hannam – khu phức hợp cao cấp và đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc, nơi có nhiều ngôi sao sinh sống. Được biết, đây cũng là địa điểm để anh và bạn gái có những buổi hẹn hò lãng mạn.

Như một lẽ đương nhiên, thu nhập của G-Dragon thường có sự thay đổi qua từng giai đoạn, dựa trên các hoạt động âm nhạc, sáng tác của anh trong năm đó. Tuy nhiên, thông qua một số khoản đầu tư vững chắc vào các doanh nghiệp, anh vẫn có thể cá kiếm được hơn 07 triệu USD mỗi năm. Theo thông tin, G-Dragon đã xây dựng hai quán cà phê ở Jeju, một trong số đó kiếm được ít nhất 13.900 USD/ngày. Rapper sinh năm 1988 thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy khi dùng tiền kiếm được sau nhiều năm hoạt động để đầu tư bất động sản. Hiện tại, bên cạnh căn penthouse trị giá 8 triệu USD ở Nine One Hannam thì G-Dragon còn là chủ sở hữu tòa nhà lấy cảm hứng từ Alice In Wonderland ở Cheongdam trị giá 8 triệu USD cũng như một căn nhà khác có tên Galleria Foret được mua với giá 27 USD.

G-Dragon rất giàu có sau nhiều năm làm nghệ thuật

Trưởng nhóm Big Bang sở hữu nhiều món đồ đắt đỏ, riêng chiếc vỏ iPhone bằng vàng đã có trị giá cao hơn cả điện thoại của anh. Nam thần tượng cũng sở hữu chiếc Lamborghini trị giá 489.000 USD. Trong một bài viết nói về độ giàu có của G-Dragon, Cosmopolitan trích dẫn một báo cáo tài chính cho biết, trưởng nhóm Big Bang là một trong những thần tượng Kpop giàu có nhất, tài sản ròng của anh tính tới hiện tại đã lên tới con số là 55 triệu USD.

Về phần Jennie thì dù mắt chưa lâu nhưng cô cũng đã kiếm được một khoản tiền không nhỏ từ các hoạt động của BLACKPINK cũng như những dự án cá nhân. Tuy nhiên có lẽ cũng phải đề cập đến chuyện nữ ca sĩ vốn sinh ra trong gia đình giàu có, từng theo học trường quốc tế nên việc sử dụng những món đồ hiệu đắt đỏ có lẽ đã là một thói quen khó bỏ.

Jennie tài năng, kiếm ra tiền nhưng cũng đồng thời là một tiểu thư con nhà giàu

Các thành viên BlackPink có thu nhập tương tự nhau từ các hoạt động âm nhạc. Tuy nhiên, giá trị ròng của các thành viên khác nhau dựa trên những hợp đồng quảng cáo riêng. Theo Wealthy Persons, giá trị tài sản ròng của BLACKPINK nói chung là khoảng 24 triệu USD/năm, tức là mỗi thành viên thu về 6 triệu USD. Tuy nhiên thì vì Jennie đã trở thành đại sứ thương hiệu cho Chanel, thương hiệu làm đẹp Hera, v.v… cũng như trở thành thành viên sớm nhất của BLACKPINK phát hành dự án solo, giá trị tài sản ròng của Jennie giờ đây có thể đã lên tới con số 8 triệu USD.