Những lời chúc mừng năm mới bằng tiếng Anh cực chất dành cho ngày đầu tiên đi làm, đi học trở lại

Nhân dịp năm mới, thay vì chỉ sử dụng hoài “Happy New Year” để chúc mừng thì hãy dành tặng cấp trên, đồng nghiệp hay bạn bè những lời chúc Tết hay và ý nghĩa bằng cả hai ngôn ngữ Anh – Việt sau đây!

1. May you be happy and prosperous.

Chúc bạn cung hỷ phát tài

2. May all your wishes come true.

Chúc bạn cầu được ước thấy

3. Wishing you good health.

Chúc bạn dồi dào sức khỏe

4. May you have instant success.

Chúc bạn mã đáo thành công.

5. May the five blessings (longevity, wealth, health, virtue, and a natural death) come to you.

Chúc bạn ngũ phúc lâm môn: trường thọ, phú quý, an khang, hảo đức và thiện chung.

6. May you achieve success in all that you do.

Chúc bạn vạn sự như ý.

7. Security, good health and prosperity.

Chúc bạn an khang thịnh vượng.

10. May you have great luck and great profit.

Chúc bạn đại cát đại lợi

11. May all that you do go smoothly.

Chúc bạn mọi sự thuận buồm xuôi gió.

12. May your business flourish.

Chúc bạn làm ăn phát đạt.

13. May you get promoted and receive a raise.

Chúc bạn thăng quan phát tài.

14. Everything as you wish it to be, milliard events dreamily, working as poetry, life is as Glad as music, consider money as garbage, consider argent as straw, loyalty with cooked rice, sharply cinnabar with rice noodle.

Chúc bạn vạn sự như ý, tiền bạc như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thuỷ với cơm, sắc son như phở.

15. The new year is coming soon, procession lucky that into a satieties home, cable presents beyond measure, gold and silver full of cabinet, host grow rich, the man-child female young senior, happy together.

Năm mới đến, chúc bạn rước may vào nhà, quà cáp bao la, một nhà no đủ, vàng bạc đầy đủ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai, sum vầy hạnh phúc.