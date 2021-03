Đức Huy trải lòng về những khó khăn, thiệt thòi mà nghệ sĩ Việt hoạt động ở hải ngoại phải đối mặt

Cách đây không lâu, NSƯT Quốc Thảo từng chia sẻ quan điểm “10 nghệ sĩ Việt Nam ở Mỹ thì có 9 người rưỡi muốn về” và đã ngay lập tức gây xôn xao, nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhạc sĩ Đức Huy, với tư cách là người từng có thời gian khá dài sinh sống ở hải ngoại, cho biết bản thân ông hoàn toàn đồng tình với phát ngôn này.

Nhạc sĩ Đức Huy hoàn toàn đồng ý với quan điểm của NSƯT Quốc Thảo

Chia sẻ thêm với một báo mạng, ông cho rằng kể cả tại những khu vực đông người Việt, các dịp lễ Tết cũng chỉ được tổ chức theo kiểu ăn cho có, tránh để mất truyền thống: “Bởi xung quanh họ không tổ chức Tết, không có năng lượng cộng đồng. Còn ở Việt Nam, gần đến Tết thì chúng ta xôn xao. Bạn phải hiểu rằng khi mấy chục triệu người cùng phát ra năng lượng đó thì nó mạnh lắm, khiến ai cũng có hứng thú ăn Tết.”

Nam nhạc sĩ tâm sự, khán giả ở hải ngoại thường đi làm nhiều công việc và khi mệt nhọc, họ dành thời gian để giải trí với những thú vui như đi nghe nhạc, xem video: “Một trong những hoạt động chủ yếu bên đó là sòng bài. Những người đi làm nail thì đến đây để vừa vui chơi, vừa giải trí. Trong đó có những nghệ sĩ hát. Thế nhưng khi vào đó, bạn chỉ mong lấy lại tiền đã thua thì tâm trí đâu mà bạn nghe nhạc. Bạn nghe nhưng không để tâm trí thì người hát cũng cảm nhận được điều đó. Nghệ sĩ làm vì mê hát, muốn gặp khán giả. Phải chi mà khán giả cũng để tâm vào nghe họ hát.”

Nhạc sĩ cho rằng nghệ sĩ Việt chỉ mong có thể về biểu diễn cho đồng bào ở Việt Nam

Theo tác giả của nhạc phẩm Người Tình Trăm Năm, đó là lý do vì sao nhiều nghệ sĩ hải ngoại muốn được trở về Việt Nam để hát cho đồng bào tại quê nhà – những người thường chú tâm lắng nghe đồng thời dành tình cảm yêu mến, trân trọng nghệ sĩ: “Những nghệ sĩ kẹt nhà cửa, con cái bên Mỹ thì muốn về đây cũng hơi khó. Riêng trường hợp của tôi, ở Việt Nam được gần gia đình, con cái. Cuộc sống mà có bị hạn chế thì mình bớt ăn một chút, bớt đi chơi một chút thì tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và sung sướng.”

Nam nhạc sĩ hạnh phúc với cuộc sống bên vợ con

Trả lời câu hỏi về việc nghệ sĩ ở hải ngoại chỉ diễn cuối tuần trong khi về Việt Nam, họ có thể biểu diễn thường xuyên, được mời tham gia gameshow, v.v… thì nhạc sĩ Đức Huy thẳng thắn cho biết, hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại tương đối hạn chế: “Nói ở cuối tuần, tức là chỉ diễn ra ở những nơi đông đúc, kinh tế tốt. Cũng không phải là nghệ sĩ nào cũng được đi show hai ba nơi mỗi tuần, mà chỉ có những anh hàng đầu thôi. Bên đó có biết bao nhiêu nghệ sĩ nhưng người thuộc hàng đầu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn nhạc sĩ thì bị hạn chế trong việc phát triển tài năng vì phải đi làm những việc ban ngày, tối đến mệt thì họ nghỉ ngơi, không tập dợt thì lấy đâu ra phát triển tài năng.”

Đức Huy thẳng thắn chia sẻ về việc người Châu Á bị kỳ thị

Ngoài ra, Đức Huy cũng thẳng thắn chia sẻ về vấn đề phân biệt chủng tộc khi trong suốt khoảng thời gian dài sinh sống ở hải ngoại, ông cảm nhận được rất rõ ràng sự “không thích” của những người ngoại quốc: “Họ kỳ thị người châu Á. Bạn bè tôi ở hiện tại phải sống trong sự lo lắng, ra đường vô cớ lại bị tấn công. Dù bạn có kinh tế khá bao nhiêu nhưng cứ sống trong sự thấp thỏm như vậy thì có an bình không? Một cuộc sống không an bình thì chúng ta phải tìm một nơi an bình chứ.”