Hoa hậu Khánh Vân bị chê biểu cảm kém duyên trong quá trình chuẩn bị cho Miss Universe 2020

Để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Universe 2020 sắp tới, Hoa hậu Khánh Vân đã khởi động chương trình Road To Miss Universe nhằm giới thiệu tới khán giả quá trình chuẩn bị hành trang để “mang chuông đi đánh xứ người” của mình. Từ trước đến nay, khi tham gia Miss Universe, trình diễn là kỹ năng quan trọng, thể hiện được tính cách, bản lĩnh và sự tự tin của thí sinh khi đeo trên người dải sash đại diện cho quốc gia. Có lẽ đó chính là lý do vì sao series Road To Miss Universe đã mời Võ Hoàng Yến – đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2009 và Vũ Thu Phương – siêu mẫu từng đoạt nhiều giải thưởng uy tín, đến để đưa ra những lời khuyên giúp Khánh Vân có thêm kinh nghiệm trên sàn diễn.

Võ Hoàng Yến và Thu Phương đã có những nhận xết dành cho kỹ năng catwalk của Khánh Vân

Trong teaser giới thiệu của tập phát sóng đầu tiên, Hoa hậu Khánh Vân đã lần lượt trình diễn trang phục áo tắm và dạ hội – hai phần thi có tính chất vô cùng quan trọng tại các đấu trường nhan sắc quốc tế. Theo dõi màn thể hiện của đàn em, á hậu hoàn vũ Võ Hoàng Yến tỏ ra không mấy hài lòng. Cô thẳng thắn nhận xét: “Trong quá trình em đi, em không cười, em hơi bị người mẫu quá!” Trong khi đó, Vũ Thu Phương thì cho rằng: “Em đang không cười, cười, rồi không cười, cái giao đãi đó hơi kém duyên.” Trước nhận xét không cùng quan điểm của hai đàn chị, Khánh Vân đã tỏ ra có chút bối rối.

Trong khi Võ Hoàng Yến cho rằng Khánh Vân "quá người mẫu"...

... thì siêu mẫu Vũ Thu Phương thẳng thắn cho rằng nàng hậu "kém duyên"

Ở phần còn lại của video, Khánh Vân đã trải lòng về việc có những khán giả không ủng hộ và dùng những lời nói tiêu cực, bình luận mang tính công kích khiến cô tổn thương. Là người từng trải, cũng đã vất vả vượt qua khá nhiều sóng gió thử thách nên khi trả lời về vấn đề Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đang gặp phải, Võ Hoàng Yến cho biết: "Không có những lời chê bai, chắc chắn sẽ không bao giờ có một người nổi tiếng.” Không chỉ vậy, siêu mẫu Vũ Thu Phương cũng cho rằng việc đối mặt với những nhận xét trái chiều của khán giả là một phần của người giành được ngôi vị hoa hậu. Cô nhấn mạnh: “Đó là cái giá của việc đội lên đầu vương miện cao quý.”

Hai đàn chị cũng đã có những lời khuyên dành cho khó khăn mà Khánh Vân đang phải đối mặt

Hoa hậu Khánh Vân đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019, kể từ đó đã không ngừng nỗ lực để chủ động hoàn thiện bản thân, từ kỹ năng trình diễn, phong thái giao tiếp cho đến vốn ngoại ngữ. Nhìn lại những thay đổi của bản thân, người đẹp tâm sự: “Hơn một năm đương nhiệm, Vân cảm nhận mình thay đổi rất nhiều, từ quan điểm sống đến cách nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Những chuyến đi thiện nguyện, những chuyến công tác xa giúp Vân khám phá thêm vẻ đẹp Việt Nam và hiểu hơn về cuộc sống người dân.”

Được biết, do tình hình dịch bệnh phức tạp, cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss Universe 2020 đã bị hoãn sang năm 2021, thậm chí còn được dự đoán là sẽ chuyển sang hình thức thi trực tuyến. Theo chia sẻ của Khánh Vân thì đây là thời điểm cô cần tập trung sức lực cho việc tập luyện cũng như hoàn thiện những công tác chuẩn bị. Nói về những áp lực, nàng hậu cho biết bản thân cô cảm thấy rất thoải mái vì đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng: “Ekip luôn bên cạnh hỗ trợ, đồng hành với Vân. Cùng với sự yêu thương, động viên của gia đình và khán giả nên Vân càng phải bước vào cuộc thi với sự tự tin và thoải mái nhất.”