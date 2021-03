Kinh ngạc trước câu chuyện về kỉ lục phẫu thuật thẩm mỹ của ‘nữ hoàng dao kéo’ Lê Giang

Trước đây, sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, nghệ sĩ hài Lê Giang đã quyết định “đập mặt xây lại” với hy vọng có thể thay đổi vận mệnh theo hướng tích cực hơn. Năm 29 tuổi, Lê Giang bắt đầu can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để rồi trải qua nhiều lần dao kéo, nhan sắc của co ngày càng thay đổi, lột xác rõ rệt so với thuở mới vào nghề. Cô cũng không hề ngần ngại công khai chuyện này với công chúng và mới đây, trong một chương trình truyền hình, Lê Giang lại tiếp tục có những tiết lộ đầy bất ngờ.

Lê Giang đã có những trải lòng về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ trong một chương trình truyền hình

Cụ thể, nữ diễn viên đã bộc bạch: “Tôi biểu diễn ở Mỹ về thấy cây độn mũi lòi ra nên phải vào viện sửa ngay. Người ta cứ nói phẫu thuật thẩm mỹ xong sẽ nghiện nhưng mà tùy người. Đúng là có một số người bị nghiện thẩm mỹ, muốn làm liên tục. Nhưng có người vẫn biết điểm dừng, không phải ai cũng nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi nghĩ những người đó không phải bị vấn đề tâm lý mà do thói quen, cứ quen thói rồi làm.”

Nhan sắc của Lê Giang trước và sau thẩm mỹ

Bên cạnh đó, nói về vấn đề "nghiện thẩm mỹ", Lê Giang cũng thẳng thắn cho rằng bản thân vẫn là một người có điểm dừng trong việc “trùng tu nhan sắc” mặc dù đã trải qua cả chục lần “dao kéo” lớn nhỏ: “Đúng là tôi phẫu thuật khá nhiều, riêng mũi làm đến 10 lần. Lần gần nhất tôi sửa mũi là đi biểu diễn ở Mỹ về thấy cây độn mũi lòi ra nên phải vào viện sửa ngay. Tôi không để lâu được vì thịt sẽ bị lòi ra. Trong lần cuối cùng này, tôi lấy chính xương sụn tai của mình đặt vào mũi chứ không dùng nguyên liệu bên ngoài nữa. 9 lần trước tôi dùng sụn nhân tạo silicon nhưng lần thứ 10 này thấy đầu mũi có vấn đề nên phải lấy chính sụn tai đắp lên đầu mũi. Tôi thấy xui nên sửa, buồn buồn cũng sửa". Đáng chú ý hơn cả, Lê Giang còn tiết lộ: "Trên cơ thể mình, tôi sửa mũi nhiều nhất là 10 lần, mắt tôi sửa 1 lần, cằm sửa 2 lần, lấy cả xương sụn tai đắp vào mũi. Tôi đặt miếng sụn nhân tạo trong cằm.”

Ngoại hình của Lê Giang thời mới vào nghề...

... và khi đã trải qua "dao kéo"

Chia sẻ thêm về nguyên nhân đã có tận 9 lần can thiệp dao kéo ở vùng mũi, Lê Giang nói rằng cô cảm thấy bản thân không mấy may mắn mới quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, đôi lúc thấy trong người có gì đó không vui mà nghĩ rằng kiểu mũi đó không phù hợp thì lại quyết định đi sửa: “Lúc trước, có khoảng thời gian tôi thấy buồn buồn, nghĩ rằng cái mũi này chưa hợp nên tôi đi làm lại. Còn bây giờ tôi không nhắm vào hướng tài lộc hay may mắn mà sửa để nó trọn vẹn, phù hợp với gương mặt của mình thôi.”

Lê Giang với "các đường nét đã hoàn chỉnh" trên gương mặt

Được biết, trong khoảng 2 năm trở lại đây, Lê Giang đã không còn can thiệp dao kéo vì “các đường nét đã hoàn chỉnh rồi” mà thay vào đó, cô áp dụng một số biện pháp nâng cơ mặt để giữ vẻ đẹp trẻ trung cho bản thân.