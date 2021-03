Lấy BTS ra để quảng bá nhưng không trao cho nhóm giải thưởng xứng đáng, Grammy thiên vị và tàn nhẫn?

Cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc BTS thường nói: “Yoongi (tên thật của thành viên Suga) muốn gì, Yoongi sẽ đạt được” – một câu nói đã từng leo lên top trending của mạng xã hội Twitter và mang ý nghĩa rằng, nam ca sĩ nói riêng cũng như BTS nói chung mong muốn có thể đạt được những điều xứng đáng với tất cả mọi thứ họ đã bỏ ra. Bản thân Suga và 6 chàng trai còn lại đặt ra những mục tiêu, những ước mơ chứ không coi đó như một nhu cầu cấp thiết, bắt buộc phải có.

Điều này đã giải thích lý do vì sao việc BTS trượt giải, không thể nhận được chiếc kèn vàng danh giá ở Grammy lần thứ 63 chính là một sự thất vọng. Hay nói một cách chính xác hơn thì, chiến thắng ở Grammy là thứ BTS cùng ARMY mong muốn nhưng suy cho cùng, cũng không phải là điều họ quá cần. Sau mọi chuyện, họ chấp nhận sự thật đáng thất vọng đó và bắt buộc phải vượt qua để hướng đến tương lai.

BTS trượt giải một cách đầy đáng tiếc tại Grammy 2021

Tuy nhiên, có khi nào, Grammy đã quá tàn nhẫn?

Lợi dụng tên tuổi

Cách đây một tuần, sau khi lễ trao giải Grammy kết thúc, sự phẫn nộ của người hâm mộ đã bừng lên sau khi siêu hit Dynamite của BTS không giành được chiến thắng ở hạng mục Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc. Tuy nhiên, câu chuyện cốt lõi ở đây không nằm ở việc bài hát có hay hơn những đề cử khác không, ca khúc chiến thắng Rain On Me của Lady Gaga và Ariana Grande có thuyết phục không mà là cách xử lý đáng thất vọng của ban tổ chức Grammy.

Về mặt số liệu, năm nay, Grammy chỉ thu hút được 8,8 triệu người xem trên truyền hình trong khi đó, riêng màn trình diễn của BTS đã có hơn 7 triệu lượt xem. Sự thật này đã chứng minh một điều rằng, BTS chính là yếu tố thu hút, kéo về cho Grammy một lượng lớn người theo dõi, đặc biệt là ở thị trường châu Á.

Nhiều ý kiến cho rằng, Grammy đã lợi dụng tên tuổi của BTS để câu view

Trên thực tế, BTS đã xuất hiện tại Grammy trong ba năm trở lại đây. Thậm chí, vào năm 2020, các chàng trai đã tham gia lễ trao giải để biểu diễn cùng Lil Nas X. Năm nay, BTS chính thức nhận được một đề cử và có màn trình diễn riêng lẻ để khoe giọng, khoe vũ đạo và gây ấn tượng với các ngôi sao, công chúng quốc tế.

Tuy nhiên, đáng nói, trước khi Grammy 2021 diễn ra, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia đã quảng cáo một cách rất rầm rộ về sự xuất hiện của BTS. Ngoài ra, tiết mục của BTS cũng được lên kế hoạch phát sóng vào cuối chương trình dù họ không hề được đề cử vào hạng mục chính, hạng mục mà 7 chàng trai được đề cử còn không được nhắc tên.

BTS không chỉ được đề cử mà sự xuất hiện của nhóm còn được quảng bá vô cùng mạnh mẽ

Tất cả những sự thật trên đã củng cố cho quan điểm mà cây bút của SCMP đưa ra: “Vào thời điểm mà người châu Á ở Mỹ đang đối mặt với sự tàn ác do đại dịch gây ra, sau đó là sự tấn công có chủ đích vào một phụ nữ châu Á ở Atlanta, việc dùng BTS để câu view là thứ thô thiển và tàn nhẫn. Người hâm mộ, hay đơn giản chỉ là người xem đã thấy được điều đó.”

BTS mong đợi điều gì?

Trong suốt những tháng cuối năm qua, BTS đã liên tục biểu diễn ca khúc Dynamite ở nhiều chương trình khác nhau, đó đều là những màn biểu diễn được ghi hình sẵn, giúp họ không cần phải biểu diễn lại nữa. Tuy nhiên, việc tập luyện Dynamite vẫn được chú trọng và là mọi sự chuẩn bị BTS dành cho Grammy.

SCMP thẳng thắn khẳng định: “Một sự thật cần phải công nhận là Grammy cần những người như BTS và fandom ARMY để duy trì sức hút cho chương trình. Tuy nhiên, chương trình đã “thiếu tự giác” trong việc nhìn nhận tầm quan trọng của việc này. Bằng chứng là không có giải thưởng nào đền đáp lại công sức và sự cống hiến của BTS và người hâm mộ.”

Sự cống hiến của BTS dành cho Grammy 2021 đã bị xem nhẹ?

Đương nhiên, có những màn trình diễn của các nghệ sĩ được đề cử khác không giành chiến thắng, nhưng họ vẫn tiến xa hơn so với BTS. Grammy khác với hầu hết lễ trao giải âm nhạc khác ở Mỹ ngày nay khi giải thưởng không có nghĩa vụ phải được trao lại cho các bản hit bán chạy nhất hoặc phổ biến nhất trong năm, thậm chí những bản phát hành đó còn có thể bị bỏ qua.

Nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ da màu, không muốn tham gia do bản thân có những thành kiến. The Weeknd là một ví dụ. Nam ca sĩ cũng như người hâm mộ BTS đã thẳng thắn lên mạng xã hội chỉ trích Học viện ghi âm đang phân biệt đối xử bởi vì tuy có mặt trong danh sách đề cử, nhiều người vẫn có thể nhận ra rằng cơ hội giành được chiến thắng của BTS là rất thấp, tất cả đều do những thành kiến ​​này: “Hy vọng rằng trong tương lai, Grammy sẽ không còn coi thường tác động của BTS và nhận ra giá trị của họ. Sẽ thật tuyệt nếu BTS nhận được giải thưởng mà họ vô cùng mong muốn.” - Tamar Herman viết.

Nhiều người hi vọng, BTS sẽ làm nên chuyện vào Grammy 2022

Công tâm mà nói, nếu Học viện chọn BTS làm ca sĩ biểu diễn thì cũng nên trao giải cho bảy chàng trai để việc này không chỉ dừng lại ở chuyện nâng cao tài năng mà còn mở ra cơ hội tuyệt vời cho Grammy để thể hiện sự thay đổi, thẳng thắn công nhận sức hút toàn cầu của BTS: “Grammy sẽ trở nên ý nghĩa, được tôn vinh hơn nếu đưa BTS trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên nhận kèn vàng. Điều đó sẽ giúp giải thưởng có thêm uy tín, được nhiều hơn mất.”

Sau khi trượt giải Grammy, cộng đồng ARMY đã chuyền tay nhau một đoạn video trả phỏng vấn nhóm của BTS từ năm 2020. Thành viên Suga nói: “Với tư cách là một nhóm nhạc, chúng tôi muốn biểu diễn vào năm tới, sau đó là giành giải Grammy vào năm sau nữa.”

Những lời của rapper này về thành công của ban nhạc vốn được xem là một lời tiên tri nên người hâm mộ hết sức hy vọng với phong độ mạnh mẽ như hiện nay, nhóm sẽ giành chiến thắng vào năm 2022. Tuy vậy thì: “Đó là chuyện của tương lai. Ngay tại thời điểm này, không có giải thưởng, không có chương trình phát sóng, không có tổ chức nào có thể xác nhận giá trị của BTS ngoài chính BTS.” – Tamar Herman khẳng định.