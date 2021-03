'Tiểu tam' xinh đẹp Han So Hee tung bộ ảnh thần thái, quyến rũ và tâm sự về chuyện đóng phim

Chia sẻ về cảm nghĩ khi nhận được vinh dự xuất hiện trên trang bìa của tạp chí ELLE, diễn viên Han So Hee cho biết bản thân rất mong chờ nhưng cũng có chút lo lắng

Mỹ nhân sinh năm 1994 từng là người mẫu ảnh nên với kinh nghiệm của mình, cô đã thể hiện sự tự tin trong cách tạo dáng, biểu cảm đa dạng trong từng khung hình. Có thể thấy, dù chụp ảnh với phong cách gợi cảm, quyến rũ hay cá tính, năng động, cô nàng vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng thần thái quyến rũ

Sau khi gây bão với vai diễn tiểu tam trong Thế Giới Hôn Nhân, mức độ nổi tiếng của người đẹp 27 tuổi đã vượt ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc. Chia sẻ trên ELLE, nữ diễn viên tâm sự: “So với việc mọi người chú trọng đến ngoại hình, tôi vẫn mong muốn được công nhận về khả năng diễn xuất hơn. Bởi ngoại hình chỉ là lớp vỏ bên ngoài còn ước mơ của tôi là trở thành một diễn viên thực thụ.”

Nói về thành công của vai diễn Yeo Dakyung trong bom tấn Thế Giới Hôn Nhân, cô thẳng thắn: “Khi đọc được kịch bản, tôi đã cảm thấy rất thú vị và thật sự mong chờ đến ngày tác phẩm được lên sóng. Nhưng không ngờ, bộ phim này lại được yêu thích nhiều đến vậy. Cho tới bây giờ, tôi vẫn thấy điều đó thật kỳ diệu.”

Năm 2021, Han So Hee dự kiến sẽ tái xuất với khán giả qua hai phim truyền hình gồm My Name trình chiếu trên Netflix và I Already Know của đài jTBC. Đây được xem như cơ hội để cô khẳng định thực lực bản thân, bùng nổ và có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp

Được biết, My Name sẽ là bộ phim đầu tiên mà Han So Hee đảm nhận vai nữ chính. Trong tác phẩm này, cô sẽ vào vai một sát thủ với tạo hình hoàn toàn mới, khác hẳn với những hình tượng quen thuộc trước đó. Nhân vật của cô sinh ra trong một gia đình bất hạnh, lớn lên không có sự chăm sóc của bố mẹ, người bố đã khuất chính là người thân duy nhất nên cô hạ quyết tâm phải tìm bằng được tên tù nhân đã sát hại bố để trả thù

Nói về vai diễn có phần nặng đô này, người đẹp họ Han cho biết bản thân mong muốn có được sự đột phá lớn với hình ảnh “tiểu tam” đã gắn liền với cô trong suốt thời gian qua cả về ngoại hình, tính cách lẫn bối cảnh, các kỹ năng diễn xuất cần có. Vai diễn này ngoài vấn đề tâm lý phức tạp còn có nhiều cảnh hành động, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cũng như lòng dũng cảm của nữ diễn viên trẻ tuổi. Để hoàn thành tốt vai diễn, bên cạnh sự chuẩn bị trước thì cô còn phải tập trung cao độ trong quá trình thực hiện, nghiêm túc trong từng cảnh quay để có thể tìm ra sự đồng điệu với nhân vật

Còn với tác phẩm I Already Know, Han So Hee được chọn vào vai Yoo Na Bi – người không tin tưởng vào tình yêu nhưng lại muốn hẹn hò. Cụ thể, sau trải nghiệm nghiệt ngã và cay đắng với mối tình đầu, cô không còn tin vào định mệnh và quyết tâm không bị cuốn vào chuyện tình cảm thêm một lần nào nữa